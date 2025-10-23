Heisa bij Liverpool: Mo Salah verwijdert Liverpool-referenties op X-account

Liverpool mag dan woensdag wel met 1-5 van Eintracht Frankfurt hebben gewonnen, nog niet alles is koek en ei bij de club. werd op de bank gezet, iets wat normaal gesproken zelden gebeurt, en verwijdert direct referenties aan Liverpool uit zijn bio op X.

Liverpool begon het seizoen met vele overwinningen op rij, maar speelde niet overtuigend. Wat volgde was een minicrisis: de ploeg van Arne Slot verloor vier wedstrijden op een rij. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United pakten allemaal drie punten tegen The Reds. De technische leiding plande een spoed-meeting in en mogelijk heeft dat geholpen: Liverpool versloeg Frankfurt met 1-5 in de Champions League.

Dat deed de ploeg echter wel zonder Salah, die pas in de 74e minuut het veld in kwam. De Egyptenaar speelde de afgelopen seizoenen bijna elke wedstrijd, maar dit seizoen heeft Slot het al twee keer aangedurfd om hem in een Champions League-duel op de bank te zetten. Salah is een speler die het liever elke minuut van elk duel speelt. Toen de rechtsbuiten inviel, had hij bij een twee-tegen-een-situatie de bal nog moeten afleggen op Florian Wirtz, maar Salah besloot voor eigen succes te gaan. Wirtz, die nog geen doelpunt maakte voor The Reds, was teleurgesteld in zijn ploeggenoot. Bovendien is de Egyptische aanvaller allesbehalve in vorm dit seizoen.

Het is aan acties van Salah op zijn X-account te zien dat de wereldster niet tevreden is met de huidige gang van zaken. Fans zien namelijk dat de rechtsbuiten de referenties aan Liverpool in zijn bio heeft weggehaald. Zo heeft Salah zijn profielfoto aangepast, een Liverpool-loze header toegevoegd en de tekst 'Footballer for Liverpool FC' verwijderd. Heisa in de tent bij Slot en Liverpool?