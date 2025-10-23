Live voetbal 17

Heisa bij Liverpool: Mo Salah verwijdert Liverpool-referenties op X-account

Mingus Niesten
23 oktober 2025, 17:29   Bijgewerkt: 18:35

Liverpool mag dan woensdag wel met 1-5 van Eintracht Frankfurt hebben gewonnen, nog niet alles is koek en ei bij de club. Mohamed Salah werd op de bank gezet, iets wat normaal gesproken zelden gebeurt, en verwijdert direct referenties aan Liverpool uit zijn bio op X.

Liverpool begon het seizoen met vele overwinningen op rij, maar speelde niet overtuigend. Wat volgde was een minicrisis: de ploeg van Arne Slot verloor vier wedstrijden op een rij. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea en Manchester United pakten allemaal drie punten tegen The Reds. De technische leiding plande een spoed-meeting in en mogelijk heeft dat geholpen: Liverpool versloeg Frankfurt met 1-5 in de Champions League.

Dat deed de ploeg echter wel zonder Salah, die pas in de 74e minuut het veld in kwam. De Egyptenaar speelde de afgelopen seizoenen bijna elke wedstrijd, maar dit seizoen heeft Slot het al twee keer aangedurfd om hem in een Champions League-duel op de bank te zetten. Salah is een speler die het liever elke minuut van elk duel speelt. Toen de rechtsbuiten inviel, had hij bij een twee-tegen-een-situatie de bal nog moeten afleggen op Florian Wirtz, maar Salah besloot voor eigen succes te gaan. Wirtz, die nog geen doelpunt maakte voor The Reds, was teleurgesteld in zijn ploeggenoot. Bovendien is de Egyptische aanvaller allesbehalve in vorm dit seizoen.

Het is aan acties van Salah op zijn X-account te zien dat de wereldster niet tevreden is met de huidige gang van zaken. Fans zien namelijk dat de rechtsbuiten de referenties aan Liverpool in zijn bio heeft weggehaald. Zo heeft Salah zijn profielfoto aangepast, een Liverpool-loze header toegevoegd en de tekst 'Footballer for Liverpool FC' verwijderd. Heisa in de tent bij Slot en Liverpool?

Reageren
descheids
445 Reacties
35 Dagen lid
673 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot raakt het compleet kwijt. Tegen een slechte tegenstander in de CL weliswaar gewonnen, maar daarvoor nederlaag op nederlaag. Hij staat er bekend om dat hij niet met grote spelers kan werken. Hij is in paniek en doet rare dingen zoals Salah op de bank. Slot zit met kerst eenzaam thuis, volledig de regie kwijt. Op het veld en in de kleedkamer.

Hops
431 Reacties
1.123 Dagen lid
1.216 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids. Als iemand de weg kwijt ben jij wel oelewapper. Lezen jullie mee fcupdate

descheids
445 Reacties
35 Dagen lid
673 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hops, geen leugens vertellen jij.

Derk62
451 Reacties
805 Dagen lid
1.808 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Begin je nou in de middag al te zuipen

Voetbalanalist
272 Reacties
67 Dagen lid
222 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En slikken, snuiven en spuiten, vermoed ik

Reacties

Mohamed Salah

Mohamed Salah
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 33 jaar (15 jun. 1992)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
8
2
2024/2025
Liverpool
38
29
2023/2024
Liverpool
32
18
2022/2023
Liverpool
38
19

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Bayern München
3
10
9
3
Inter
3
9
9
4
Arsenal
3
8
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Marseille
3
2
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Club Brugge
3
-2
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Frankfurt
3
-4
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Slavia
3
-3
2
29
Pafos
3
-4
2
30
Leverkusen
3
-5
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

