Slot bezweert crisis: Gakpo en Van Dijk scoren bij spectaculaire 1-5 overwinning

Virgil van Dijk en Cody Gakpo
Foto: © Imago
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 22:59

Liverpool heeft eindelijk weer reden tot juichen. Na vier officiële nederlagen op rij boekte de ploeg van Arne Slot een klinkende 1-5 zege bij Eintracht Frankfurt in de Champions League. De Engelse grootmacht moest even wakker worden na een vroege Duitse treffer, maar liep daarna uit naar de ruime zege. Virgil van Dijk en Cody Gakpo kwamen tot scoren.

Frankfurt begon fel en kwam halverwege de eerste helft verrassend op voorsprong via Rasmus Kristensen, die profiteerde van slap verdedigen bij Liverpool. Lang konden de Duitsers niet genieten van die voorsprong, want binnen tien minuten draaide de wedstrijd volledig om. Hugo Ekitike – ooit zelf speler van Frankfurt – zorgde voor de gelijkmaker met een koelbloedige afronding. Niet veel later kopte Van Dijk de 1-2 binnen uit een hoekschop, waarna Konaté met een vrijwel identieke treffer de 1-3 maakte nog vóór rust.

In de tweede helft ging Liverpool rustig door waar het gebleven was. Gakpo bekroonde een sterke avond met de 1-4, na een fraaie combinatie met Szoboszlai en Wirtz. Even later kreeg het publiek in Frankfurt nog een klap te verwerken toen Szoboszlai met een vlammend schot van afstand de eindstand op 1-5 bepaalde. Voor de Hongaar, die zichtbaar herleefde onder Slot, was het een van zijn beste optredens sinds zijn komst naar Anfield.

Waar Frankfurt nauwelijks nog iets wist te creëren – op een mislukte poging van invaller Chaibi na – bleef Liverpool vol vertrouwen voetballen. Salah en Mac Allister mochten nog invallen, maar het duel was allang beslist. De ploeg van Slot liet eindelijk weer zien waartoe het in staat is: dodelijk bij spelhervattingen, dominant in balbezit en effectief in de omschakeling.

De overwinning in Frankfurt komt op een cruciaal moment voor Liverpool, dat in de Premier League even pas op de plaats heeft moeten maken. De ploeg van Slot heeft nu zes punten uit drie Champions League-wedstrijden.

Frankfurt - Liverpool

Eintracht Frankfurt
1 - 5
Liverpool
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
