Zorgen stapelen zich op voor Slot: Gravenberch ontbreekt op training

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
Mingus Niesten
21 oktober 2025, 18:39   Bijgewerkt: 18:48

Ryan Gravenberch heeft mogelijk een blessure opgelopen. De middenvelder van Liverpool ontbrak dinsdag op de training van The Reds, in aanloop naar het Champions League-treffen met Eintracht Frankfurt van woensdagavond. Een dergelijke blessure kan Arne Slot er allerminst bij hebben.

Liverpool begon dit seizoen voortvarend en won zeven wedstrijden op rij nadat het de Community Shield aan Crystal Palace moest laten. In Engeland werd de ploeg van Slot weer omhoog geschreven en als absolute titelfavoriet bestempeld. Het bleek scorebordjournalistiek: de prestaties van Liverpool tot dan toe waren allesbehalve overtuigend te noemen en vaak werd er in de blessuretijd een overwinning behaald. De laatste weken gaat het helemaal mis voor de kampioen van vorig jaar: Liverpool heeft nu vier wedstrijden op rij verloren.

Mo Salah is geen schim van de Salah die vorig seizoen talloze keren de show stal, topaankopen Alexander Isak, Florian Wirtz en Milos Kerkez kunnen hun belofte nog niet inlossen en de verdediging is zeer instabiel. Cody Gakpo en Gravenberch zijn een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen. Om laatstgenoemde zijn nu dus zorgen: de Nederlander moest de dinsdagtraining overslaan.

De middenvelder werd in de teleurstellend verlopen derby met Manchester United (1-2 verlies) ook al vroeg naar de kant gehaald, dus mogelijk is er meer aan de hand. Na 62 minuten moest Gravenberch het veld ruimen en plaatsmaken voor Curtis Jones. Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van Gravenberch is.

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Paris SG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Spurs
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

