Derksen blij met crisis bij Liverpool: ‘Slot werd gezien als messias, maar blijkt een gewoon mens’

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 16:05

Johan Derksen vindt het goed dat Liverpool momenteel in een crisis verkeert, zo maakt hij duidelijk in Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer is namelijk van mening dat de verheerlijking van Arne Slot een beetje is doorgeslagen. Wel verwacht Derksen dat de Nederlander voldoende krediet heeft opgebouwd en de tijd krijgt om de problemen op te lossen.

Het Liverpool van Slot verkeert momenteel in een crisis. Voor de interlandperiode werd er in een week tijd verloren van Crystal Palace (2-1), Galatasaray (1-0) en Chelsea (2-1). De Nederlander hoopte de boel bij de hervatting van de competitie weer op de rit te krijgen, maar slaagde daar nog niet in. Zondag werd in eigen huis met 1-2 verloren van aartsrivaal Manchester United, waardoor de crisis compleet is.

Derksen is blij met het feit dat het Slot momenteel niet voor de wind gaat. “Hij werd een beetje afgeschilderd als de ultieme toptrainer, als de messias”, verklaart De Snor zijn uitspraak. “Heel gelukkig is Arne Slot ook een gewoon mens die kan verliezen. Die periodes heb je in het leven.” Derksen maakt dan de vergelijking met FC Utrecht en FC Twente, die allebei eerder dit seizoen een reeks nederlagen leden.

“Zo komt dat bij iedere club voor”, gaat hij verder. “Ik denk toch dat Slot in Liverpool zoveel krediet heeft dat hij dit wel kan overleven”, luidt de verwachting van Derksen. Liverpool neemt het tot de volgende interlandperiode op tegen Eintracht Frankfurt (uit), Brentford (uit), Crystal Palace (thuis), Aston Villa (thuis), Real Madrid (thuis) en Manchester City (uit).

descheids
412 Reacties
32 Dagen lid
631 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Derksen heeft hier gewoon gelijk dat Slot het kwijt is. 1 oplossing -> SLOT OUT!

Hops
406 Reacties
1.120 Dagen lid
1.132 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Weg hier met jou opruiring fcupdate doe er wat aan

ERIMIR
3.806 Reacties
470 Dagen lid
38.271 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hops, Derk62 niet zo schijnheilig doen. Feyenoorders doen ook hetzelfde tegenover Heitinga nu die het ook slecht doet bij Ajax. Of willen jullie zeggen dat Slot tot nu toe beter presteert dan Heitinga. Een beetje realistisch reageren mag je toch wel verwachten en niet gelijk huilie huilie gaan doen bij fcupdate als het over feyenoord en ex-feyenoorders gaat.

Derk62
444 Reacties
802 Dagen lid
1.780 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hee descheids ook weer uit coma

Hops
406 Reacties
1.120 Dagen lid
1.132 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Derk62. Helaas wel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

