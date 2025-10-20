Johan Derksen vindt het goed dat Liverpool momenteel in een crisis verkeert, zo maakt hij duidelijk in Groeten uit Grolloo. De oud-voetballer is namelijk van mening dat de verheerlijking van Arne Slot een beetje is doorgeslagen. Wel verwacht Derksen dat de Nederlander voldoende krediet heeft opgebouwd en de tijd krijgt om de problemen op te lossen.

Het Liverpool van Slot verkeert momenteel in een crisis. Voor de interlandperiode werd er in een week tijd verloren van Crystal Palace (2-1), Galatasaray (1-0) en Chelsea (2-1). De Nederlander hoopte de boel bij de hervatting van de competitie weer op de rit te krijgen, maar slaagde daar nog niet in. Zondag werd in eigen huis met 1-2 verloren van aartsrivaal Manchester United, waardoor de crisis compleet is.

Derksen is blij met het feit dat het Slot momenteel niet voor de wind gaat. “Hij werd een beetje afgeschilderd als de ultieme toptrainer, als de messias”, verklaart De Snor zijn uitspraak. “Heel gelukkig is Arne Slot ook een gewoon mens die kan verliezen. Die periodes heb je in het leven.” Derksen maakt dan de vergelijking met FC Utrecht en FC Twente, die allebei eerder dit seizoen een reeks nederlagen leden.

“Zo komt dat bij iedere club voor”, gaat hij verder. “Ik denk toch dat Slot in Liverpool zoveel krediet heeft dat hij dit wel kan overleven”, luidt de verwachting van Derksen. Liverpool neemt het tot de volgende interlandperiode op tegen Eintracht Frankfurt (uit), Brentford (uit), Crystal Palace (thuis), Aston Villa (thuis), Real Madrid (thuis) en Manchester City (uit).

