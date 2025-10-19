Crisis compleet voor Slot: Liverpool verliest in eigen huis van rivaal Manchester United

Het Liverpool van trainer Arne Slot heeft voor de vierde maal op rij verloren. Op het eigen Anfield leed de kampioen van het afgelopen seizoen van de Premier League een 1-2 nederlaag tegen rivaal Manchester United. The Reds kwamen nog wel terug van een vroege 0-1 achterstand, maar incasseerden zoals wel vaker de laatste weken een late tegentreffer.

Manchester United begon goed aan de wedstrijd en kwam al na iets meer dan één minuut spelen op een 0-1 voorsprong. Bryan Mbeumo werd vrijgespeeld en wist af te ronden oog in oog met Giorgi Mamardashvili, die de geblesseerde Alisson verving. Bij Liverpool was er wel veel onvrede op scheidsrechter Michael Oliver. Alexis Mac Allister lag met een hoofdblessure op de grond, maar de arbiter besloot om het spel niet stil te leggen. Dit tot grote onvrede van Arne Slot.

Liverpool maakte vervolgens het spel op Anfield en na iets meer twintig minuten was het Gakpo met dé kans op de gelijkmaker, maar hij mikte op de paal. Vervolgens kreeg Manchester United enkele grote kansen via onder meer Bruno Fernandes, maar The Red Devils verzuimden om grotere afstand te nemen van de grote rivaal. Na een half uur spelen raakte Gakpo voor de tweede maal de paal en kwam United andermaal goed weg. Ook in het slot van de eerste helft waren de beste mogelijkheden voor The Reds, via onder meer Alexander Isak.

Kort na rust was het Gakpo die voor de derde keer in de wedstrijd de paal raakte. De Oranje-international draaide zich goed open, schoot vanaf links naar binnen maar raakte dus wederom het aluminium. Even later moest zijn landgenoot Ryan Gravenberch het veld verlaten met een blessure. De middenvelder kampte al met pijntjes, maar kon het duel niet vervolgen.

De ploeg van Slot bleef aandringen in de tweede helft en kreeg enkele mogelijkheden, maar ook stond de verdediging van Manchester United, met onder meer Matthijs de Ligt, als een huis. Na 78 minuten was het dan eindelijk raak voor Liverpool. Op aangeven van de ingevallen Federico Chiesa kon Gakpo eenvoudig de bal binnen tikken: 1-1. Anfield ging maar weer eens extra goed achter de ploeg staan om Slot en de zijnen een extra boost te geven richting een slotoffensief.

Het was echter Harry Maguire die na 84 minuten de 1-2 achter Mamardashvili knikte. Liverpool moest weer helemaal opnieuw beginnen. In de slotfase was de thuisclub echter niet bij machte om de muur van Manchester United andermaal te slechten. Daarmee leed Slot zijn vierde nederlaag in de afgelopen vier wedstrijden. Voor de interlandperiode verloren The Reds namelijk al van Crystal Palace (2-1), Galatasaray (1-0) en Chelsea (2-1). Voor Manchester United is het de eerste overwinning op Anfield sinds 2016, toen Louis van Gaal nog de trainer was.