heeft zijn eerste huis, in Liverpool, verkocht, zo laat hij weten op X. De 69-voudig international heeft het huis na zijn vertrek uit Engeland onder meer verhuurd aan , die absoluut geen goede huurder was.

Babel maakte in de zomer van 2007 de overstap van Ajax naar Liverpool. De aanvaller heeft drieënhalf jaar in de Britse havenstad gespeeld, waarna hij verkaste naar Hoffenheim. Onlangs heeft hij zijn woning die hij kocht in Liverpool verkocht, zo laat hij weten via social media. “Na achttien jaar heb ik eindelijk alle bankdrama’s en wilde huurdersverhalen die bij mijn allereerste huis hoorden, achter me gelaten”, schrijft Babel. “Het is tijd om het door te geven aan de volgende gelukkige eigenaar.”

Artikel gaat verder onder video

Babel heeft heel veel herinneringen aan de woning. “Het was de eerste plek waar ik naartoe verhuisde nadat ik het huis van mijn ouders had verlaten, vol opwinding, fouten en lessen.” Na zijn vertrek uit Liverpool heeft Babel meerdere huurders in het huis gehad. Een daarvan was Drenthe, die in seizoen 2011/12 op huurbasis bij stadsgenoot Everton speelde.

Bij de huurperiode van Drenthe heeft Babel een opmerkelijk verhaal te vertellen. “Laten we zeggen dat hij ‘huurder uit de hel’ een nieuwe betekenis gaf”, schrijft de oud-voetballer met een lachende emoji. “Op de een of andere manier vergat hij huur te betalen en hij besloot om zonder toestemming een nachtclub in mijn huis te bouwen. Dit verzin je niet!” Desondanks is Babel wel altijd trots geweest op zijn huis. “Het ligt op een toplocatie, vol herinneringen, plezier en een beetje chaos. De enige reden dat ik nu verkoop, is vanwege die hypotheek met variabele rente en alleen aflossing, waar ik me in heb laten overhalen toen ik absoluut niets van onroerend goed wist. Lesje op de harde manier geleerd!”

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.