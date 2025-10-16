Live voetbal

Teleurstellende cijfers voor documentaire Ihattaren: 130.000 kijkers

Mohamed Ihattaren van Fortuna Sittard
De documentaire over Mohamed Ihattaren van woensdagavond is niet goed bekeken, zo meldt kijkcijferexpert Tina Nijkamp. De uitzending was om 20.30 uur te zien op NPO 3, maar slechts 130.000 mensen zijn ingeschakeld.

Eind september kondigde BNNVARA aan dat het een documentaire had gemaakt over de roerige afgelopen jaren van Ihattaren. De middenvelder zou daarin openlijk praten over de moeilijke jaren na de dood van zijn vader, de mislukte transfers en ook de enorme druk waar hij mee te maken had. Ook was te zien hoe Ihattaren gefrustreerd reageerde op de kwaliteit van zijn teamgenoten bij RKC Waalwijk na een korte invalbeurt tegen Feyenoord (2-3 nederlaag).

De documentaire, genaamd De Beproeving, werd woensdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO 3. Toch hebben niet heel veel mensen gekeken naar de uitzending. Nijkamp meldt namelijk op Instagram dat er slechts 130.000 mensen zijn ingeschakeld. De televisiekenner noemt dat ‘jammer’.

Nauwelijks promotie

Nijkamp heeft wel een verklaring waarom de documentaire over Ihattaren zo slecht is bekeken. Er is namelijk nauwelijks promotie gemaakt voor De Beproeving, waardoor veel mensen het waarschijnlijk niet op hun radar hadden staan.

Pietjanhendrik
439 Reacties
86 Dagen lid
426 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is niet teleurgesteld. Er zijn maar weinig mensen met interesse in deze voetballer

Haags boefje
95 Reacties
924 Dagen lid
598 Likes
Haags boefje
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Een gemiste kans om Mo wat beter te leren kennen, mensen. Ben anders naar hem gaan kijken. De media heeft het bijna voor elkaar gekregen om hem kapot te maken. Inclusief het kwalletje uit Grolloo. Mo, schouders eronder en ga bewijzen dat ze het mis hadden/hebben.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
6
3
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13
8
Fortuna
8
1
13
9
Utrecht
8
5
10
10
Go Ahead
8
0
10

Complete Stand

