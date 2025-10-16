De documentaire over Mohamed Ihattaren van woensdagavond is niet goed bekeken, zo meldt kijkcijferexpert Tina Nijkamp. De uitzending was om 20.30 uur te zien op NPO 3, maar slechts 130.000 mensen zijn ingeschakeld.
Eind september kondigde BNNVARA aan dat het een documentaire had gemaakt over de roerige afgelopen jaren van Ihattaren. De middenvelder zou daarin openlijk praten over de moeilijke jaren na de dood van zijn vader, de mislukte transfers en ook de enorme druk waar hij mee te maken had. Ook was te zien hoe Ihattaren gefrustreerd reageerde op de kwaliteit van zijn teamgenoten bij RKC Waalwijk na een korte invalbeurt tegen Feyenoord (2-3 nederlaag).
De documentaire, genaamd De Beproeving, werd woensdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO 3. Toch hebben niet heel veel mensen gekeken naar de uitzending. Nijkamp meldt namelijk op Instagram dat er slechts 130.000 mensen zijn ingeschakeld. De televisiekenner noemt dat ‘jammer’.
Nijkamp heeft wel een verklaring waarom de documentaire over Ihattaren zo slecht is bekeken. Er is namelijk nauwelijks promotie gemaakt voor De Beproeving, waardoor veel mensen het waarschijnlijk niet op hun radar hadden staan.
❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.
Een gemiste kans om Mo wat beter te leren kennen, mensen. Ben anders naar hem gaan kijken. De media heeft het bijna voor elkaar gekregen om hem kapot te maken. Inclusief het kwalletje uit Grolloo. Mo, schouders eronder en ga bewijzen dat ze het mis hadden/hebben.
Een gemiste kans om Mo wat beter te leren kennen, mensen. Ben anders naar hem gaan kijken. De media heeft het bijna voor elkaar gekregen om hem kapot te maken. Inclusief het kwalletje uit Grolloo. Mo, schouders eronder en ga bewijzen dat ze het mis hadden/hebben.