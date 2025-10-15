laat in de BNNVARA-documentaire De Beproeving zien hoe het WhatsApp-contact met zijn vroegere trainer Mark van Bommel verloopt. De beelden dateren van december 2024, voorafgaand aan een optreden van Van Bommel in het programma De Eretribune op ESPN.

Op zaterdag 7 december 2024 nam Ihattaren het met zijn vorige club, RKC Waalwijk, op tegen Feyenoord. De aanvallende middenvelder was op dat moment nog druk doende om weer volledig (wedstrijd)fit te geraken en kreeg van Henk Fraser slechts een invalbeurt van een kwartier. Daarin kon hij de 2-3 nederlaag van de latere degradant niet voorkomen. In De Eretribune vertelde Van Bommel, de trainer onder wie Ihattaren doorbrak in het eerste van PSV, dat hij nog altijd goed (app-)contact met zijn oud-pupil had.

Artikel gaat verder onder video

In de BNNVARA-documentaire laat Ihattaren eerder op die bewuste wedstrijddag zien hoe dat contact eruit ziet. "Ik kreeg een appje van Mark van Bommel dat hij vandaag bij de live uitzending van ESPN zit", zegt de aanvallende middenvelder in de camera. Vervolgens komt zijn telefoon in beeld, waarop te zien is dat hij vraagt: "Bent u morgen in de stadion?". "Nee nee, in de studio. Ik ga jou analyseren vriend", reageert Van Bommel, gevolgd door twee lachende emoji's. "Hahahahaha jaa broeder. Hou van jou. Alleen jij mag mij analyseren", schrijft Ihattaren daarop. "Love u vriend", schrijft Van Bommel terug, waarop Ihattaren schrijft: "Die pannenkoeken hebben geen verstand. Jou kritiek neem ik altijd aan broeder", gevolgd door drie hartjes.

Van Bommel schrijft vervolgens dat hij na de wedstrijd mogelijk vanuit de studio een interview met Ihattaren zou hebben. Dat kwam er uiteindelijk inderdaad van, één van de eerste media-optredens van de aanvallende middenvelder sinds zijn entree in de Eredivisie. In het bewuste gesprek spatte het wederzijdse respect en de genegenheid zo'n beetje van het scherm. Een goedlachse Ihattaren vertelde onder meer een mooie anekdote over een niet zo handige foto die hij op Instagram had gezet waar Van Bommel hem als trainer fijntjes op aansprak. Na het verbreken van de verbinding werd in de studio opgemerkt dat 'de lach weer helemaal terug is' bij Ihattaren. "Zo is-tie. Zoals hij net ook dat verhaaltje vertelde en daarom moest lachen. Hij is verlegen, hoor. Maar op het veld is hij brutaal, zoals het hoort", reageerde Van Bommel.