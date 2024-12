Goedlachse Ihattaren deelt hilarische anekdote over Van Bommel: 'Wat deed ik met mijn domme hoofd...?'

deelt in De Eretribune op ESPN een hilarische anekdote uit zijn tijd bij PSV. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk vertelt dat zijn toenmalige trainer Mark van Bommel hem ooit streng toe moest spreken na een avondje bowlen.

RKC-trainer Henk Fraser bracht Ihattaren zaterdagavond in het thuisduel met Feyenoord (2-3 verlies) dertien minuten voor tijd in het veld. Samen met Michiel Kramer moest de aanvallende middenvelder proberen de kleine achterstand, die uiteindelijk de eindstand zou blijken, ongedaan te maken. Aan de bal liet de oud-speler van onder meer PSV en Ajax vlagen van zijn klasse zien in het kwartiertje dat hem gegund werd. Ihattaren creëerde maar liefst drie kansen, waarvan de grootste voor Oskar Zawada was. De spits, die in de eerste helft de 1-0 voor zijn rekening had genomen, zag zijn inzet echter uiteenspatten op de paal naast Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther.

Van Bommel sprak eerder in de uitzending zijn aanhoudende vertrouwen in de niet-geringe kwaliteiten van Ihattaren uit en gaat vanuit de studio met een brede lach het gesprek met zijn voormalige pupil aan. Op zeker moment brengt de momenteel werkloze trainer de bewuste avond ter sprake, waarop Ihattaren zelf lachend vertelt wat er gebeurde. "Ik was zestien, net na de winterstop mocht ik met Mark mee op trainingskamp en mocht ik erbij blijven. Een paar wedstrijden daarop hadden we een uitwedstrijd tegen Willem II, maar een dag daarvoor ging ik bowlen en daarna lekker eten met vrienden en familie. Maar wat deed ik met mijn domme hoofd? Ik heb een foto gemaakt van de eettafel en daar lagen spareribs en van alles op. Eenmaal op de club aangekomen groette Mark iedereen netjes. Toen kwam hij bij mij en zei hij: "Lekker hè? Lekker hè, spareribs?" Ik fluisterde gelijk tegen Pablo (Rosario, red.): 'Dit is de laatste keer dat ik bij jullie ben, man.' Ik deed alsof er niks aan de hand was, maar ik was helemaal vergeten dat ik het had geplaatst, een dag van tevoren", aldus Ihattaren.

Verderop in het gesprek komt de fitheid van Ihattaren ter sprake. De middenvelder zegt dat de tweede seizoenshelft voor hemzelf 'cruciaal' wordt, aangezien trainer Henk Fraser hem nog altijd enkel als invaller gebruikt in Waalwijk. "Ik heb al twee keer minstens zestig minuten gespeeld, in oefenwedstrijden. Als je het aan mij vraagt kan ik dat makkelijk aan, maar ik weet ook: als je mij erin gooit dan ga ik voor je. Als die kans zich voordoet dan zullen jullie het wel zien." Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt vervolgens of het klopt dat er nog zes kilo af moet bij Ihattaren, die daarop lachend zegt: "Nee, dat niet, dat niet. Dat is veel hè? Nee, nee, nee... ze meten me hier om de week, meestal begin van de week, op maandag. Het is voor mij tot de winterstop alles meepakken wat ik kan meepakken."

'Ihattaren is verlegen, hoor. Maar op het veld is hij brutaal, zoals het hoort'

Als de verbinding met Waalwijk verbroken wordt praat de tafel nog even na over het interview met Ihattaren, die zich vooral goedlachs toonde. "Mooi hè, die lach is weer helemaal terug", merkt presentator Aletha Leidelmeijer dan ook op. "Echt een jongentje, en dat bedoel ik helemaal niet lullig", vult Van Gangelen aan. Van Bommel beaamt dat, maar zegt ook: "Zo is-tie. Zoals hij net ook dat verhaaltje vertelde en daarom moest lachen. Hij is verlegen, hoor. Maar op het veld is hij brutaal, zoals het hoort."

