Oud-trainer houdt vertrouwen in Ihattaren: 'Als je dát voor elkaar krijgt, heeft hij meerwaarde'

Mark van Bommel heeft er nog altijd vertrouwen in dat zijn voormalige PSV-pupil er weer bovenop gaat komen. Van Bommel liet het toenmalige toptalent in 2019 debuteren in het betaald voetbal, maar sindsdien is de aanvallende middenvelder ver afgegleden en vindt hij zichzelf terug op de reservebank van RKC Waalwijk.

Ihattaren kwam in botsing met Van Bommels opvolger in Eindhoven, de Duitser Roger Schmidt, en vertrok uiteindelijk naar Juventus. Dat verhuurde hem direct door aan Sampdoria, maar dat werd geen succes. Ihattaren toog vervolgens op huurbasis naar Ajax, maar ook in Amsterdam kwam het er niet uit. Uiteindelijk werd zijn contract in Turijn verscheurd en stond Ihattaren korte tijd onder contract bij Samsunspor en Slavia Praag, alvorens hij in september plotseling opdook in Waalwijk.

Vrijdagavond kreeg Van Bommel toevallig nog een appje van Ihattaren, zo onthult hij zaterdagavond in De Eretribune op ESPN. Zijn voormalige pupil wilde weten hoe het met zijn vroegere trainer gaat. "Hij is elke dag bezig, hij heeft echt in zijn hoofd zitten dat hij terug wil komen", weet Van Bommel. De oud-middenvelder geeft nog altijd hoog op over zijn voormalige protegé: "Het is gewoon een uitzonderlijk talent die dingen eerder ziet dan iemand anders. In de tussentijd is zijn vader overleden, wat heel erg moeilijk voor hem was. En na mij kwam Schmidt, met wie hij het niet kon vinden. Daarna is het bergafwaarts gegaan met hem. Mede door zijn eigen schuld, hoor, dat lag niet alleen aan PSV. Hij moet nu de weg weer omhoog vinden en nog fitter worden, want hij heeft echt kwaliteiten die ik bij heel weinig spelers gezien heb."

'Dat er nog een aantal kilo's vanaf moet, dat weet Ihattaren ook wel'

Van Bommel krijgt van presentator Jan-Joost van Gangelen de vraag waarom hij denkt dat Ihattaren er nu wél in gaat slagen zijn potentieel waar te maken. "Hij heeft nu een team om zich heen dat er bovenop zit", zegt de momenteel werkloze trainer. Onder meer Ihattarens zaakwaarnemer speelt een belangrijke rol: "José Fortes Rodriguez zit er heel kort op. Dat is ook nodig, hoor." Hoewel Ihattaren al drie maanden onderweg is in Waalwijk, heeft RKC-trainer Henk Fraser hem nog altijd niet één keer in zijn basisformatie opgenomen. Van Bommel weet wel waarom: "Hij heeft vertrouwen nodig, dat mensen bij hem bezig zijn. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heeft hij meerwaarde. Dat hij nog even tijd nodig heeft, dat is duidelijk. Hij staat weer op het veld en dat is al goed. Dat er nog een aantal kilo's vanaf moet, dat weet hij ook wel", aldus Van Bommel.

