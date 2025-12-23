PSV en Marcel Brands gaan langer met elkaar door, dat wordt volgens het Eindhovens Dagblad snel bekendgemaakt. De algemeen directeur blijft tot medio 2029 aan de landskampioen verbonden.

De raad van commissarissen en Brands hebben daar op korte termijn volledige overeenstemming over bereikt. Sinds zijn terugkeer in 2022 wordt Brands gezien als een belangrijke stabiele factor binnen de clubleiding. Zijn contract, dat eerst liep tot 2027, gaat met twee jaar verlengd worden. Samen met trainer Peter Bosz en directeur voetbalzaken Earnest Stewart vormt Brands een stabiel driemanschap aan de top van de club.

Naast sportieve successen liggen er voor Brands andere grote dossiers klaar. Zo speelt hij een belangrijke rol in de mogelijke uitbreiding van het Philips Stadion naar circa 45.000 zitplaatsen. Ook op commercieel vlak zit PSV in de lift: de club profiteert van sterke merchandiseverkoop, groeiende sponsorinkomsten en een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de Brainport-regio.

Brands volgde in 2022 Toon Gerbrands op, die in goed overleg een stap terugdeed. Na een onrustig eerste seizoen, waarin onder meer Ruud van Nistelrooij en John de Jong vertrokken, wist PSV zich snel te herpakken. Met twee landstitels, structurele Champions League-deelname en een stabiele organisatie lijkt de club klaar voor de volgende fase. Met de verlenging van Brands kiest PSV voor continuïteit.