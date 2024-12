Hugo Borst heeft plots kritische boodschap voor moeder van Mohamed Ihattaren

bezorgde RKC Waalwijk vrijdagavond met een benutte strafschop in de slotfase een punt in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1). Toch zijn Karim El Ahmadi en Hugo Borst een dag later kritisch op de 22-jarige aanvallende middenvelder.

Ofschoon El Ahmadi en Borst beiden blij zijn voor Ihattaren, zijn de analisten van mening dat de technicus nog een lange weg te gaan heeft. “Ik denk dat hij nog wat meer aan zijn lichaam moet werken en nog wat meer wedstrijden moet spelen”, trekt El Ahmadi de fitheid van Ihattaren in twijfel in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat als hij ritme krijgt, hij een speler is die belangrijk kan zijn voor RKC”, vervolgt El Ahmadi. “Maar hij is nog niet helemaal fit. Als je ziet hoe hij af en toe sprintjes trekt… Maar aan de bal zie je gewoon dat hij een geweldige speler is.”

Borst haakt in op de woorden van El Ahmadi. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij er een paar weken geleden strakker uitzag”, stelt de analist, die vervolgens met een kritische boodschap komt aan het adres van de moeder van Ihattaren. “Hij dankte zijn moeder. Dat vond ik prachtig. Maar misschien dat mama iets te veel eten geeft.”

“Ik vind het een wonder dat hij toch terug is gekomen”, vervolgt Borst over Ihattaren. “En ik hoop intens dat het allemaal goed blijft gaan. Maar het is eigenlijk onvoorstelbaar, want hij heeft toch twee, drie, vier herkansingen gekregen in binnen- en buitenland. Iedere keer kwam hij weer een beetje op het verkeerde pad terecht. Nu gaat het weer een flinke tijd goed.”

