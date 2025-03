Na 154 wedstrijden voor Ajax heeft Derksen genoeg gezien: ‘Dit is een speler voor RKC of NAC’

Johan Derksen heeft maandagavond in Vandaag Inside keihard geoordeeld over . De Amsterdammer was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en dwong daardoor een plekje af in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland, maar is er niet in geslaagd zijn goede prestaties een passend vervolg te geven. Volgens Derksen is Brobbey, ondanks het feit dat hij al 154 wedstrijden in het wit-rood-wit speelde, ‘meer een speler voor RKC Waalwijk of NAC Breda’.

Brobbey arriveerde in de zomer van 2010 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte tien jaar later zijn debuut in de hoofdmacht. Toenmalig trainer Erik ten Hag zag het in hem zitten, maar slaagde er niet in de jonge spits te overtuigen om zijn destijds aflopende contract te verlengen. Brobbey koos voor een avontuur in het buitenland en maakte in de zomer van 2021 de overstap naar RB Leipzig. Dat huwelijk mondde echter uit in een grote teleurstelling. Brobbey keerde begin 2022 al op huurbasis terug bij Ajax, dat een paar maanden later diep in de buidel zou tasten om hem definitief terug te halen.

Brobbey was in het eerste seizoen na zijn terugkeer geen onbetwiste basisspeler, maar daar kwam vorig seizoen verandering in. Ajax beleefde weliswaar een sportief rampzalig jaar, maar Brobbey ontsnapte bij vlagen aan de malaise en noteerde met 22 doelpunten en tien assists in 43 wedstrijden in alle competities uitstekende cijfers. Ronald Koeman selecteerde hem voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij echter enkel in de slotminuten van de halve finale tegen Engeland in actie kwam. Brobbey is er vervolgens niet in geslaagd zijn goede afgelopen seizoen een passend vervolg te geven. Integendeel zelfs: dit seizoen scoorde hij pas zes keer.

De aanvalsleider was in februari in alle thuiswedstrijden van Ajax in de Eredivisie trefzeker, maar zondagmiddag maakte hij op bezoek bij Almere City een ongelukkige indruk. René van der Gijp sprak in de podcast KieftJansenEgmondGijp al pijnlijke woorden over Brobbey en Derksen deed er ’s avonds in Vandaag Inside nog een schepje bovenop. “Ik zie hem alleen maar struikelen, in de kluts… Hij kan gewoon niet goed voetballen. Ik begrijp niet dat Leipzig hem gekocht (transfervrij overgenomen, red.) heeft toen, ik begrijp niet dat Ajax hem teruggenomen heeft en ik begrijp al helemaal niet dat West Ham hem wilde hebben”, zo zei Derksen. Brobbey werd tijdens de voorbije transferwindow nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar West Ham United, tot verbazing van Derksen. “Dit is een speler voor RKC, voor NAC.”

‘Ten Hag wilde Brobbey naar Engeland halen’

Valentijn Driessen denkt dat Brobbey met zijn fysiek mogelijk een streepje voor heeft bij clubs uit Engeland, al moet je volgens Derksen ook in de Premier League ‘nog een beetje kunnen voetballen’. Driessen wees vervolgens op het gegeven dat Ten Hag Brobbey een paar jaar geleden naar Manchester United had willen halen. “Maar hij heeft natuurlijk wel meer verkeerde aankopen gedaan, onder andere die Nederlanders die er nu allemaal zitten. Maar dit wordt hem denk ik ook niet in Engeland (over Brobbey, red.). Koeman kijkt natuurlijk niet voor niks naar Depay, die komt natuurlijk terug”, aldus Driessen. Memphis behoort tot de voorselectie van Oranje voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Hij kreeg na het recente EK geen oproep meer voor de nationale ploeg.

