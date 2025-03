Van der Gijp kijkt niet naar Almere City - Ajax, maar doet wel een bijzonder pijnlijke uitspraak over Brobbey

René van der Gijp is geschrokken van een moment van tijdens de ontmoeting tussen Almere City en Ajax van afgelopen zondag. De voormalig profvoetballer heeft het duel tussen de hekkensluiter en koploper van de Eredivisie weliswaar niet in zijn volledigheid bekeken, maar doet op basis van de samenvatting wel een pijnlijke uitspraak over de spits van de Amsterdammers. Volgens Van der Gijp hadden de spitsen van Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam beter omgesprongen met de mogelijkheid die Brobbey in de tweede helft kreeg.

Ajax liet op bezoek bij Almere City weliswaar heel weinig zien aan de bal, maar kreeg vroeg in de tweede helft wel een goede mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen en daarmee het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Na een sublieme steekpass van Kenneth Taylor kon Brobbey zo op het Almeerse doel af. De beresterke spits nam de bal goed mee en schermde zijn lichaam goed af, maar een passend vervolg kwam er niet. Hoewel het er in eerste instantie veel van weg had dat Brobbey de meegelopen Steven Berghuis in stelling probeerde te brengen, stelde Marciano Vink na afloop op ESPN al dat de aanvalsleider van Ajax voor eigen succes ging.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Brobbey inderdaad hebben geprobeerd om zelf te scoren, dan mag de afronding gerust ondermaats worden genoemd. Van der Gijp gaat er evenals Vink vanuit dat de spits van Ajax en het Nederlands elftal zelf voor een doelpunt ging. “Het Wim, heb jij zitten kijken naar Almere - Ajax? Ik heb niet gekeken, maar ik heb wel de samenvatting gezien. Ik ga er niet naar koekeloeren, ik heb wel wat anders te doen zeg”, zo begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp tegen Wim Kieft. “Maar dat moment waarop die Brobbey alleen op de keeper af gaat… Daar schrik ik wel van, wat hij er dan mee doet”, zo klinkt het. Kieft vraagt zich af of Van der Gijp doelt op de tweede helft, waarop laatstgenoemde bevestigend reageert. Dan moet de analist van Vandaag Inside inderdaad op de hierboven omschreven mogelijkheid doelen.

LEES OOK: Belangrijke kracht die dit seizoen al 30 keer in actie kwam voor Ajax 'loopt er verdwaald bij'

Ook Kieft kritisch op Brobbey

Van der Gijp zag dat Brobbey er ‘niets’ mee deed. “Als ik dat zie, dan denk ik: de spits van Fortuna Sittard en de spits van Sparta doen er meer mee. Daar schrik ik wel heel erg van”, aldus Van der Gijp, die bijval krijgt van Kieft. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal trekt een vergelijking tussen Omar Marmoush en Brobbey. Marmoush verkaste in de voorbije transferwindow voor veel geld van Eintracht Frankfurt naar Manchester City. Voor zijn nieuwe club scoorde hij vooralsnog drie keer in acht wedstrijden, nadat hij in het shirt van Eintracht Frankfurt 37 doelpunten had gemaakt in 67 wedstrijden. “De spits die van Frankfurt naar Manchester City is gegaan, die kan afmaken. Die komt een beetje rechts van het doel en dan bam, verre hoek. Makkelijk. Dat kan Brobbey niet. Dat kan hij gewoon niet”, is Kieft kritisch op Brobbey.

Brobbey was de afgelopen weken juist goed op dreef. Hij was in alle thuiswedstrijden van Ajax in de Eredivisie in de maand februari trefzeker. Tegen Feyenoord, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles was het raak. Hij werkte dus met veel vertrouwen toe naar het duel met Almere City, maar kwam in Flevoland weinig tot niet in het spel voor. In de slotseconden van de eerste helft werd hem mogelijk nog wel een grote kans door de neus geboord, toen Mika Godts voor eigen succes ging in plaats van de bal breed legde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuws over Brian Brobbey zorgt voor massale kritiek en ongeloof

De benoeming van Ajax-spits Brian Brobbey tot Eredivisie Speler van de Maand zorgt voor de nodige kritiek op sociale media.