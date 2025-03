Belangrijke kracht die dit seizoen al 30 keer in actie kwam voor Ajax 'loopt er verdwaald bij'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het optreden van Ajax op bezoek bij Almere City. De Amsterdammers boekten weliswaar een 0-1 overwinning en profiteerden daarmee (opnieuw) van het puntenverlies van PSV, maar lieten aan de bal heel weinig zien tegen de hekkensluiter. Volgens Driessen kan Ajax ‘veel beter’ en geldt dat vooral voor . De verslaggever van De Telegraaf stelt dat de linkspoot ‘verdwaald’ rondloopt.

Berghuis gold bij aanvang van dit seizoen als een van de spelers die het ‘nieuwe’ Ajax op sleeptouw moest nemen. De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voet kan, beleefde een sterke seizoensstart met goede optredens tegen Panathinaikos en Jagiellonia Bialystok in de voorronde van de Europa League, maar liep eind augustus een blessure op die hem dik twee maanden aan de kant zou houden. Berghuis maakte begin november zijn rentree, maar slaagde er vervolgens lange tijd niet in om zijn stempel te drukken.

De afgelopen weken liet hij bij vlagen weer zijn klasse zien, met onder meer een schitterende assist op Mika Godts in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Op bezoek bij Almere City kwam hij echter niet tot nauwelijks in het spel voor. Berghuis was niet de enige bij Ajax, dat na de vroege openingstreffer van Kenneth Taylor besloot om de bal aan Almere City te geven en zich opvallend diep op eigen helft terugtrok. “Het was echt zo verschrikkelijk slecht. Ze kunnen veel beter. Berghuis, bijvoorbeeld. Als je hem ziet lopen… Hij loopt gewoon verdwaald rond”, zo zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

LEES OOK: Ibrahim Afellay deelt stevige waarschuwing uit aan Ajax: 'Dan moet je wel echt een slecht huwelijk hebben'

‘Bij Feyenoord ging Berghuis nog de strijd aan’

Volgens Driessen is Berghuis zelfs ‘murw gebeukt’. “Hij heeft waarschijnlijk wel een goede relatie, zeggen ze, met Farioli, maar bij Feyenoord ging hij echt nog de strijd aan met Dick Advocaat en Giovanni van Bronckhorst, omdat hij gewoon wilde dat Feyenoord veel aanvallender zou gaan voetballen voor de ontwikkeling van het team”, vervolgt de verslaggever. “Nu hoor of zie ik hem niet en verdrinkt hij bijna in de ellende.” Zijn collega Mike Verweij denkt er anders over. “Berghuis wil gewoon de Champions League in, denk ik, en misschien kampioen worden”, zo stelt de clubwatcher. Maar volgens Driessen kan dat ook op ‘een andere manier’. “Dat is al heel vaak bewezen.”

Verweij vraagt zich echter af of het dit elftal ook mogelijk is om aanvallend en dominant voetbal te spelen. Driessen heeft daar een duidelijk antwoord op: “Ja, dat is met dit elftal ook mogelijk.” Francesco Farioli heeft voorlopig geen reden om zijn huidige speelwijze overboord te gooien. Ajax vergrootte dankzij de 0-1 overwinning in Almere de voorsprong op PSV tot acht punten. Donderdag speelt het de heenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League.

