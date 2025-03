Maduro was 'helemaal in de war' na besluit van Ajax: 'De buitenwereld wist het niet'

Hedwiges Maduro denkt dat transferperikelen rondom spelers van PSV de reden zijn van het zwakke spel van de Eindhovenaren. In zijn eigen spelersloopbaan wilde Ajax hem verkopen, maar daar stak Henk ten Cate een stokje voor. Maduro raakte hiervan ‘helemaal in de war’ en ging steeds slechter spelen. Hij vermoedt dat hetzelfde bij PSV aan de gang is, na de mislukte transfer van en de transfervrije status van Olivier Boscagli en Walter Benítez.

Sinds de winterstop draait het bij PSV totaal niet meer. De Eindhovenaren hebben een riante voorsprong op Ajax weggegeven en kijken inmiddels zelfs tegen een achterstand van acht punten op de Amsterdammers aan. “Ik heb het zelf ook meegemaakt, maar wat mensen niet weten, in de winterstop komen er clubs”, begint Maduro zijn verhaal bij Studio Voetbal. “Misschien wil er een speler weg.”

Jeroen Stekelenburg haakt erop in dat Lang graag naar Napoli wilde en dat hij daar eerlijk over is geweest. “Bij Lang was er sprake van dat hij naar Napoli kon”, stelt ook Ibrahim Afellay. “Ik denk dat als Malik Tillman fit was geweest, dat PSV hem dan had laten gaan.” De Amerikaan raakte in januari geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij maanden moet toekijken.

Na de korte onderbreking hervat Maduro zijn verhaal. “Je weet niet wat er in de kleedkamer gebeurt, wat de spelers horen”, legt de oud-voetballer uit. Om dat te illustreren, haalt hij een moment uit zijn eigen carrière aan. Ajax wilde Maduro destijds verkopen, maar daar was zijn trainer Ten Cate het niet mee eens. “Ik wist het wel, maar de buitenwereld niet. Ik was helemaal in de war. Daardoor speelde ik minder en uiteindelijk ging ik in de winterstop weg.” Maduro zet dan ook zijn vraagtekens bij Boscagli en Benítez en twijfelt of de twee nog wel met hun hoofden bij PSV zitten. “Vorig jaar stond iedereen aan bij PSV.”

