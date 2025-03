Janssen zwaar ontevreden over PSV-speler: ‘Kunnen we elke week een programma mee vullen’

Theo Janssen weet niet wat hij ziet als hij ziet spelen bij PSV, zo stelt hij bij Studio Voetbal. De analist ziet de Belg dit seizoen niet of nauwelijks zijn niveau halen en stelt dat ze iedere week wel een hele uitzending kunnen praten over alles wat de aanvaller verkeerd doet.

Net als heel PSV draait Bakayoko dit seizoen een stuk minder goed dan vorig jaar. De vleugelspeler was afgelopen seizoen een zeer belangrijke schakel in het kampioenschap van de Eindhovenaren, waarna hij werd benoemd tot Talent van het Jaar. Mede doordat de Belg vorig seizoen zo sterk speelde, valt zijn terugval extra op. Bij PSV moet Bakayoko het inmiddels regelmatig doen met een reserverol, waar Noa Lang en Ivan Perisic de voorkeur krijgen op de flanken.

LEES OOK: Van Hanegem ziet ‘regelrechte schande’ in de Eredivisie

Artikel gaat verder onder video

Bij Studio Voetbal stelt Janssen voor dat Bosz het alleen kan omdraaien bij PSV als hij meer vasthoudt aan dezelfde namen en dus minder rouleert. De voormalig voetballer heeft ook een opstelling gemaakt waarvan hij vindt dat het de vaste basis moet worden, waarin geen plek is voor Bakayoko. “Perisic is voor mij gewoon een van de belangrijkste spelers, met Luuk de Jong”, verklaart Janssen de keuze voor de 36-jarige Kroaat.

FootballTransfers: Johan Bakayoko kan toptransfer verzilveren tegen Arsenal in Champions League

Bakayoko moet volgens Janssen dus genoegen nemen met een reserverol. “Als je hem nu ook weer ziet, daar kunnen we iedere week wel een programma mee vullen…”, stelt de voormalig middenvelder. “Het is gewoon walking football, wat die jongen doet. Er zit helemaal geen tempo in”, besluit hij.

Vind jij dat Johan Bakayoko meer speeltijd moet krijgen bij PSV? Laden... 9.3% Ja, hij verdient een kans 90.7% Nee, hij moet zich bewijzen als invaller 75 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong scheldt en bespreekt achterstand op Ajax: 'Sorry dat ik het zeg...'

Luuk de Jong zit in zak en as na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2).