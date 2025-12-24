Een diepe buiging voor Ralf Seuntjens (36)

11 doelpunten, 4 assists. In 18 wedstrijden. Prima cijfers voor een spits. Zeker als je beseft dat het (36) is die het doet bij Lommel SK, de nummer vier van het tweede niveau in België.

Het is bijna drie jaar geleden dat Seuntjens zich voelde als een man van 55, 60 jaar. Nadat hij genas van lymfeklierkanker probeerde hij weer fit te worden. Dat hij ooit nog op hoog niveau zou voetballen, leek onwaarschijnlijk. Toch probeerde hij het.

In 2024 keerde hij voor 1500 euro per maand terug bij De Graafschap. Hij kwam in eerste instantie als derde spits, maar dat veranderde snel. Trainer Jan Vreman kon niet om hem heen: Seuntjens was simpelweg de enige spits die makkelijk scoorde op De Vijverberg.

Marinus Dijkhuizen zag dat anders. Sinds zijn aanstelling een jaar geleden scoorde Seuntjens niet meer. Hij belandde op de reservebank en mocht alleen nog invallen in het laatste half uur: "Het plezier is er bij mij de laatste maanden uitgezogen. Dat had ik nooit eerder meegemaakt, terwijl ik toch zeventien jaar betaald voetbal heb gespeeld", zei hij afgelopen zomer over deze periode in gesprek met De Gelderlander.

Op die manier wilde hij zijn carrière niet beëindigen. Hij plakte er nog een jaar aan vast. Niet bij De Graafschap, maar over de grens: Lommel werd zijn nieuwe thuis. En daar blijkt opnieuw: hij is simpelweg degene die het makkelijkst scoort. Net als Jan Vreman kan ook de Engelse trainer Lee Johnson niet om hem heen.

Heel Lommel is na de eerste seizoenshelft in de ban van Seuntjens. En terecht. Zeven goals in de laatste vijf wedstrijden, topscorer van de competitie. Wie had dat nou verwacht?

Ralf Seuntjens bewijst maar weer dat je pas bent afgeschreven als je dat zelf accepteert. En dat doet hij zeker niet. Petje af!