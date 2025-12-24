Live voetbal

Een diepe buiging voor Ralf Seuntjens (36)

Ralf Seuntjens
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
24 december 2025, 10:03

11 doelpunten, 4 assists. In 18 wedstrijden. Prima cijfers voor een spits. Zeker als je beseft dat het Ralf Seuntjens (36) is die het doet bij Lommel SK, de nummer vier van het tweede niveau in België.

Het is bijna drie jaar geleden dat Seuntjens zich voelde als een man van 55, 60 jaar. Nadat hij genas van lymfeklierkanker probeerde hij weer fit te worden. Dat hij ooit nog op hoog niveau zou voetballen, leek onwaarschijnlijk. Toch probeerde hij het.

Artikel gaat verder onder video

In 2024 keerde hij voor 1500 euro per maand terug bij De Graafschap. Hij kwam in eerste instantie als derde spits, maar dat veranderde snel. Trainer Jan Vreman kon niet om hem heen: Seuntjens was simpelweg de enige spits die makkelijk scoorde op De Vijverberg.

Marinus Dijkhuizen zag dat anders. Sinds zijn aanstelling een jaar geleden scoorde Seuntjens niet meer. Hij belandde op de reservebank en mocht alleen nog invallen in het laatste half uur: "Het plezier is er bij mij de laatste maanden uitgezogen. Dat had ik nooit eerder meegemaakt, terwijl ik toch zeventien jaar betaald voetbal heb gespeeld", zei hij afgelopen zomer over deze periode in gesprek met De Gelderlander.

Op die manier wilde hij zijn carrière niet beëindigen. Hij plakte er nog een jaar aan vast. Niet bij De Graafschap, maar over de grens: Lommel werd zijn nieuwe thuis. En daar blijkt opnieuw: hij is simpelweg degene die het makkelijkst scoort. Net als Jan Vreman kan ook de Engelse trainer Lee Johnson niet om hem heen.

Heel Lommel is na de eerste seizoenshelft in de ban van Seuntjens. En terecht. Zeven goals in de laatste vijf wedstrijden, topscorer van de competitie. Wie had dat nou verwacht?

Ralf Seuntjens bewijst maar weer dat je pas bent afgeschreven als je dat zelf accepteert. En dat doet hij zeker niet. Petje af!

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax Verkuijl

KNVB komt met verklaring over doorgaan Jong Ajax - RKC

  • Gisteren, 12:01
  • Gisteren, 12:01
Willem Weijs van Jong Ajax

Weijs opgelucht dat emotioneel duel Jong Ajax voorbij is

  • Gisteren, 08:31
  • Gisteren, 08:31
Mark Verkuijl van Jong Ajax

Vriendin Mark Verkuijl (Jong Ajax) overleden na aanrijding

  • zo 21 december, 09:35
  • 21 dec. 09:35
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marinus Dijkhuizen

Marinus Dijkhuizen
De Graafschap
Team: De Graafschap
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (4 jan. 1972)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
20
35
52
2
Cambuur
21
24
47
3
De Graafschap
21
9
37
4
Roda
21
6
34
5
Jong PSV
21
2
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel