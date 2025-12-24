Brentford-middenvelder staat op het lijstje van PSV voor het geval deze winter de overstap maakt. De Deense middenvelder is een van de opties om de geboren Volendammer op te volgen in Eindhoven.

Veerman wordt al een week in verband gebracht met een winterse overstap naar Fenerbahçe. De deal tussen de Turkse grootmacht en PSV wordt echter 'over de kerstdagen heen getild', aldus verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant. Dat heeft vooral te maken met de afronding van een justitieel onderzoek naar voorzitter Sadettin Saran van Fener. De verwachting is echter dat de transfer van Veerman tussen kerst en oud en nieuw alsnog wordt afgerond. PSV ontvangt dan de contractueel vastgelegde afkoopsom die op 23 miljoen euro zou liggen.

PSV wil daarom voorbereid zijn op een eventueel vertrek van Veerman en heeft daarom diverse vervangers in kaart gebracht. De belangrijkste kandidaat is Kodai Sano van NEC. De Japanner presteert wekelijks sterk in de Eredivisie, maar is geen goedkope oplossing: NEC verlangt naar verluidt zo’n twintig miljoen euro voor hem.

Een andere mogelijke kandidaat is dus Mathias Jensen. De 29-jarige Deen staat onder contract bij Brentford en begon de afgelopen weken regelmatig in de basis bij de nummer twaalf van de Premier League. Ondertussen worden op de achtergrond ook de namen van Stije Resink en Gustavo Hamer genoemd.

Vooralsnog is het volgen van Jensen vooral een kwestie van in beeld houden. Of hij daadwerkelijk naar PSV komt, hangt volledig af van de uitkomst van Veermans mogelijke transfer naar Istanbul.