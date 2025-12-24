Live voetbal

PSV volgt Mathias Jensen (29) vanwege mogelijke transfer Veerman

Joey Veerman met op de achtergrond het stadion van Fenerbahçe
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
24 december 2025, 10:32

Brentford-middenvelder Mathias Jensen staat op het lijstje van PSV voor het geval Joey Veerman deze winter de overstap maakt. De Deense middenvelder is een van de opties om de geboren Volendammer op te volgen in Eindhoven.

Veerman wordt al een week in verband gebracht met een winterse overstap naar Fenerbahçe. De deal tussen de Turkse grootmacht en PSV wordt echter 'over de kerstdagen heen getild', aldus verslaggever Jeroen Kapteijns van bovengenoemde krant. Dat heeft vooral te maken met de afronding van een justitieel onderzoek naar voorzitter Sadettin Saran van Fener. De verwachting is echter dat de transfer van Veerman tussen kerst en oud en nieuw alsnog wordt afgerond. PSV ontvangt dan de contractueel vastgelegde afkoopsom die op 23 miljoen euro zou liggen.

Artikel gaat verder onder video

PSV wil daarom voorbereid zijn op een eventueel vertrek van Veerman en heeft daarom diverse vervangers in kaart gebracht. De belangrijkste kandidaat is Kodai Sano van NEC. De Japanner presteert wekelijks sterk in de Eredivisie, maar is geen goedkope oplossing: NEC verlangt naar verluidt zo’n twintig miljoen euro voor hem.

Een andere mogelijke kandidaat is dus Mathias Jensen. De 29-jarige Deen staat onder contract bij Brentford en begon de afgelopen weken regelmatig in de basis bij de nummer twaalf van de Premier League. Ondertussen worden op de achtergrond ook de namen van Stije Resink en Gustavo Hamer genoemd.

Vooralsnog is het volgen van Jensen vooral een kwestie van in beeld houden. Of hij daadwerkelijk naar PSV komt, hangt volledig af van de uitkomst van Veermans mogelijke transfer naar Istanbul.

➡️ Meer over de mogelijke transfer van Veerman

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Anass Salah-Eddine

PSV dreigt Salah-Eddine ondanks gunstige transferclausule mis te lopen

  • Gisteren, 20:09
  • Gisteren, 20:09
Kodai Sano Oscar Gloukh

Mario Been tipt Kodai Sano aan Feyenoord, maar is totaal niet op de hoogte van vraagprijs

  • Gisteren, 19:32
  • Gisteren, 19:32
Foto van PSV-trainer Peter Bosz met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart

Marcel Brands tekent nieuw contract bij PSV

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mathias Jensen

Mathias Jensen
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 29 jaar (1 jan. 1996)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
15
2
2024/2025
Brentford
24
0
2023/2024
Brentford
32
3
2022/2023
Brentford
37
5

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
17
21
39
2
Man City
17
25
37
3
Aston Villa
17
9
36
4
Chelsea
17
12
29
5
Liverpool
17
3
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel