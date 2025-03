Van Hanegem ziet ‘regelrechte schande’ in de Eredivisie

Dat PSV dit seizoen geen kampioen lijkt te gaan worden, heeft de ploeg van Peter Bosz zichzelf aan te rekenen, zo stelt Willem van Hanegem. De Eindhovenaren bevinden zich momenteel in een neerwaartse spiraal, waardoor zelfs de tweede plek nog lang niet zeker is. Gezien het beschikbare materiaal zou het volgens Van Hanegem een ‘regelrechte schande’ zijn als PSV lager dan plek twee eindigt.

Het piept en het kraakt bij PSV sinds de winterstop. Halverwege de competitie ging de regerend landskampioen nog ruim aan kop in de Eredivisie, maar inmiddels staat de ploeg van Bosz tweede met een achterstand van acht punten op Ajax. Afgelopen week werden de Eindhovenaren in eigen huis uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB Beker door Go Ahead Eagles (1-2). Drie dagen later volgde een nieuwe nederlaag tegen de Deventenaren, ditmaal op bezoek in De Adelaarshorst in de Eredivisie: 3-2.

Van Hanegem ziet na afloop van het duel bij Go Ahead een verandering in de houding bij PSV. “Het lijkt wel of deze week het besef pas is ingedaald”, schrijft de oer-Feyenoorder in zijn column in het Algemeen Dagblad. Als voorbeeld neemt hij Joey Veerman, die altijd riep dat PSV een stuk beter was dan de tegenstander. “Maar nu wist hij ook genoeg met ‘het gaat nu heel lastig worden’.” Dat PSV al sinds de eerste wedstrijden van het seizoen roept het niet altijd op te kunnen brengen, maar dit niet is opgelost, is Bosz aan te rekenen.

“Een week met twee keer Go Ahead Eagles zegt voldoende”, vervolgt Van Hanegem, die de Deventenaren complimenteert voor hun prestaties tegen PSV. “Maar dat het grote PSV met al die internationals zich tweemaal liet ringeloren door een subtopper, dat is onvoorstelbaar”, is de oud-voetballer hard. “En nu zijn ze ook nog bang dat plek 2 in gevaar komt. Nog verder zakken zou een regelrechte schande zijn voor een elftal met zo’n selectie.”

