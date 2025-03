Jan Joost van Gangelen kan het maar niet begrijpen en stelt opzienbarende vraag over Ajax en PSV

Jan Joost van Gangelen kan het heel moeilijk begrijpen dat Ajax-supporters blij zijn met wat ze dit seizoen krijgen voorgeschoteld. De Amsterdammers willen normaal gesproken altijd aanvallend en dominant voetbal spelen, maar onder leiding van Francesco Farioli graven ze zich regelmatig in, ook tegen de clubs uit het rechterrijtje van de Eredivisie. Van Gangelen vraagt zich af of een voetbalfan er plezier uithaalt om op zo’n manier kampioen te worden. Kees Kwakman en Kenneth Perez denken er heel anders over.

Ajax stelde Farioli na vorig seizoen aan als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan kreeg de zware taak mee om de club terug te brengen naar de top. Na een seizoen waarin Ajax op de vijfde plaats eindigde in de Eredivisie, op enorme afstand van kampioen PSV, waren de verwachtingen bij aanvang van deze jaargang erg laag. Maar met nog ‘slechts’ tien speelronden te gaan is Ajax koploper en heeft het zelfs acht punten meer dan PSV. Bij de lijstaanvoerder wil desondanks nog niemand het over een eventuele landstitel hebben. “Knap van Farioli dat hij alles en iedereen zover heeft kunnen krijgen om op deze manier te laten denken”, zo zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De Deense analist denkt dat de spelers van Ajax op deze manier individueel beter worden voorbereid op een stap naar het buitenland. “Zo gaan ze met een iets andere mindset naar het buitenland, in plaats van dat je bij Ajax altijd denkt aan lekker voetballen. Nu denken zij: wacht eens even, dit kan dus ook en dit neem ik mee in mijn rugzak. En ik denk dat je op deze manier een betere voetballer wordt voor het buitenland”, zo klinkt het.

Van Gangelen kritisch over Ajax

Van Gangelen plaatste vanaf het moment dat het optreden van Ajax op bezoek bij Almere City werd besproken al zijn vraagtekens bij de Amsterdammers. Zo vroeg hij zich in eerste instantie al af of de spelers wel genoeg vreugde en plezier halen uit hoe het nu gaat. Het spel onder Farioli is immers allesbehalve sprankelend. “Denk je dat Ajax er een betere club van wordt als je seizoen na seizoen zo blijft spelen?”, zo stelde Van Gangelen de vraag aan Kwakman en Perez. Volgens Kwakman zijn veel spelers aanmerkelijk beter geworden. “Dit hebben we hier al een paar keer gezegd: als je individueel kijkt naar de spelers, dan zijn ze allemaal beter geworden. Dat zie je niet altijd terug in het veld, maar…”

Kwakman kreeg niet de tijd om zijn zin af te maken. “Dus alle spelers zijn beter geworden, maar het spel niet. Dat is toch gek?”, zo reageerde Van Gangelen. Volgens Perez hangt dat af van het type spel. Aan de bal maakt Ajax in veel wedstrijden een povere indruk. Zo speelde de formatie van Farioli zondagmiddag op bezoek bij Almere City, ondanks een vroege openingstreffer van Kenneth Taylor, heel weinig klaar. Zónder bal staat de organisatie echter als een huis: ook tegen de hekkensluiter gaf Ajax weinig tot geen kansen weg. Van Gangelen kon - of wilde - het echter maar niet begrijpen. “Iedereen houdt toch van mooi voetbal. Je komt naar het stadion voor buitenspelers…”

Nu was het de presentator die niet de gelegenheid kreeg om zijn zin af te maken. Perez verwees Van Gangelen naar diens opmerkingen over PSV eerder in de uitzending. De Eindhovenaren zijn na de winterstop als een kaartenhuis in elkaar gestort. Ze liggen sinds afgelopen week uit de beker en door de 3-2 nederlaag bij Go Ahead Eagles én de 0-1 zege van Ajax in Almere, is de achterstand op de koploper uit Amsterdam acht punten. “Jij zegt net over PSV: ongelooflijk, niet normaal. Zij spelen zo, ze gaan gewoon”, zo confronteerde Perez Van Gangelen met zijn eerdere uitlatingen.

Van Gangelen stelt opmerkelijke vraag

Het mocht niet baten: Van Gangelen bleef zijn vraagtekens plaatsen bij de speelwijze van Ajax. Hij stelde vervolgens een zeer opmerkelijke vraag aan Kwakman en Perez, waarbij hij een vergelijking trok tussen Ajax en PSV. “Voetbal wordt voor fans gespeeld, hè. Voetbal wordt voor fans gespeeld. Als we even de twee seizoenen bij elkaar optellen, zou je dan als fan van PSV blijer zijn met één champagneseizoen - hosanna en gloria, een negen, negenenhalf, tien min - en daarna een totale ineenstorting - dit seizoen gaat misschien wel helemaal verloren - óf een heel dramatisch seizoen zoals Ajax en dat je dan zó kampioen wordt”, zo klonk het. Kwakman denkt dat PSV-supporters daar totaal niet mee bezig zijn. “PSV-supporters gaan toch niet meer over vorig seizoen denken. Ik denk niet dat als Ajax straks op het Museumplein staat, dat PSV-supporters dan denken: ja man, mooi.”

Van Gangelen bleef bij zijn standpunt. “Ik denk dat als je supporter bent, je heel erg teert op mooie dingen. PSV-supporters gaan straks honderd procent roepen: de kampioen van de armoede, hoe lelijk was het wel niet”, zo vulde de presentator de mening van PSV-supporters over Ajax alvast in.

Wat heb jij liever? Laden... 5% Overtuigend kampioen worden zoals PSV in het seizoen 2023/24, maar het jaar erop als een kaartenhuis in elkaar storten 42.9% Een dramatisch seizoen zoals Ajax in 2023/24 en het jaar erop kampioen worden, maar wel met zeer pover voetbal 52.1% Ik heb geen voorkeur en begrijp de vraag van Jan Joost van Gangelen niet. Resultaat is alles in het voetbal, kampioen is kampioen 140 stemmen

