Femke Halsema verblijdt fans met nieuw plan voor huldiging Ajax

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, vindt het titelfeest waarschijnlijk plaats op het Museumplein. Burgemeester Femke Halsema toont zich voorstander van een huldiging op het plein in Amsterdam-Zuid.

Ajax werd in 2019 voor het laatst gehuldigd op het Museumplein. Toen kwamen er zo'n 100.000 fans af op de festiviteiten. Bij de twee daaropvolgende landstitels, in 2021 en 2022, vond het feest plaats nabij de Johan Cruijff ArenA.

Er waren destijds te weinig beveiligers voor een feest op het Museumplein. Halsema hoopt dat het nu wel lukt om een eventuele huldiging daar te organiseren. “Ja, absoluut”, zegt ze daarover. “Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, maar we zijn ons er wel van bewust dat we voldoende beveiliging nodig hebben, mocht het Museumplein ter sprake komen.”

De burgemeester benadrukt in een interview met AT5 dat de landstitel nog lang niet binnen is. “'We moeten hem wel even afkloppen. We gaan er gewoon eens rustig naar kijken, maar Ajax moet eerst door de competitie heen.” De voorsprong op nummer twee PSV bedraagt momenteel vijf punten.

