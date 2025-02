Speler van Ajax accepteert zijn lot: 'Farioli heeft zijn redenen'

heeft zijn trainer Francesco Farioli nooit gevraagd naar zijn wisselbeleid. Regelmatig wordt Brobbey gaandeweg de tweede helft gewisseld bij Ajax: Farioli laat hem vaak zestig tot zeventig minuten staan. Dat ‘doet hij met een reden’, weet Brobbey.

Vanwege een blessure voelt Brobbey de hete adem van Wout Weghorst niet meer in de nek, maar zondagmiddag werd hij tegen Go Ahead Eagles (2-0 zege) opnieuw na een klein uur gewisseld, toen voor Steven Berghuis. In gesprek met ESPN-journalist Hans Kraay junior, van wie hij de prijs voor Speler van de Maand uitgereikt krijgt, lijkt Brobbey niet te zwaar te tillen aan de keuzes van zijn trainer.

“Ik denk dat meer mensen er in de zestigste minuut uit werden gehaald”, geeft hij aan. “Natuurlijk wil je als spits altijd spelen en scoren. Als je er dan uit wordt gehaald, dan is dat lastig.” Brobbey is daarover nooit het gesprek aangegaan met Farioli. “Ik heb dat nooit gedaan. Hij doet het met een reden, denk ik, dus ik heb het hem nooit gevraagd.”

'PSV is titelfavoriet'

Brobbey heeft zijn trainer hoog zitten. “'Hij is een goede trainer. Anders stonden we niet waar we nu staan.” Ajax staat op de eerste plaats, met vijf punten voorsprong op concurrent PSV. Toch ziet Brobbey zijn ploeg nog niet als de titelfavoriet. “Wie kampioen wordt? Ik weet het niet. Ik denk dat PSV favoriet is. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd.”

