Complottheorieën gaan rond over wedstrijd PEC Zwolle - Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen delen vrijdagmiddag enkele ‘complottheorieën’ over het besluit om de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax níét te verplaatsen. Onlangs diende Ajax tevergeefs een verzoek in om de wedstrijd op een andere datum te spelen. Het duel blijft staan op zondag 9 maart, 14.30 uur.

Opvallend is dat de wedstrijden PSV - sc Heerenveen, Feyenoord - FC Groningen en AZ - RKC Waalwijk wel zijn verzet, op verzoek van de clubs die uitkomen in Europa. De wedstrijden van AZ en Feyenoord stonden op het programma voor respectievelijk 8 en 9 maart, maar zijn verplaatst naar begin april. Het duel van PSV is een uur vervroegd en begint zaterdag 8 maart op 20.00 uur. Ajax ving dus als enige club bot. Het was volgens de KNVB 'onmogelijk' om aan de wens van de Amsterdammers te voldoen. De gemeente Zwolle kan niet beschikken over voldoende politiecapaciteit, luidt de verklaring.

'Complottheorie van Verweij'

Verweij gelooft er niet veel van. “Je weet hoe dat werkt. AZ en Feyenoord spelen thuis. De clubs hebben vaak heel korte lijntjes met de lokale driehoek. Die wedstrijden kunnen dus met het grootste gemak verplaatst worden. PEC Zwolle heeft een kort lijntje met de driehoek in Zwolle en daar wordt gezegd: ‘Wij doen het lekker niet, want dan kunnen we Ajax treffen op een moment dat ze net Europees hebben gespeeld.’ Dat denk ik”, zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-Off.

Collega Driessen lacht: “Mike is nooit van de complotten hoor.” Daarna ontstaat een discussie over de vraag of het überhaupt een goed idee is om wedstrijden te verplaatsen op verzoek van de clubs die Europees voetbal spelen. Beide journalisten vinden van niet en spreken van competitievervalsing. Maar Verweij was in het verleden een andere mening toebedeeld, weet Driessen.

“Mike, ik heb je heel iets anders horen zeggen in 2019. Toen was je er helemaal voor dat Ajax vrij zou krijgen voor de wedstrijden in de Champions League. Maar toen was het ook competitievervalsing richting de andere clubs”, aldus Driessen, waarna Verweij spreekt van voortschrijdend inzicht. Hij vindt het extra krom dat alle verzoeken zijn gehonoreerd, behalve dat van Ajax.

“Je geeft de clubs de mogelijkheid om vrij te vragen. Nu krijgen twee clubs het wel en één club niet… Dat kan natuurlijk niet, wat de KNVB nu doet. Negen speelronden voor het einde krijgen twee clubs het voordeel en kan het bij één niet. Dan moet je het bij alle drie niet doen”, vindt Verweij. “Dat vind ik ook, dan moet je één lijn trekken. Het is natuurlijk competitievervalsing”, antwoordt Driessen.

'Jan de Jong was directeur van Feyenoord'

Verweij komt met nóg een opvallende theorie. “Afgelopen weekend werd er dankzij Joey Kooij, en uitstekend ingrijpen van VAR Pol van Boekel, door het hele land geroepen dat de KNVB de ‘KNJB’ was en dat het vrienden van Ajax zijn”, doelt hij op de wedstrijd Ajax – Go Ahead Eagles, waarin enkele arbitrale beslissingen in het voordeel van Ajax uitvielen. “De maatregel lijkt nu genomen met het idee: we zullen nu even laten zien….”

Driessen vult aan: “En Jan de Jong (directeur bij de Eredivisie CV, red.) is ook nog directeur van Feyenoord geweest. Ik denk dat dat er toch mee te maken heeft.” Verweij lacht: “Dat is een complot.”

