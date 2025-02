Speler met 52 wedstrijden voor Ajax plots op een voetstuk geplaatst: 'Hij zag eruit als een beest, maar...'

Bij Jaap Stam denken de meeste mensen niet zo snel terug aan zijn tijd bij Ajax, maar dat weerhoudt Jörgen Raymann er niet van om de topverdediger van weleer op te nemen in zijn favoriete elftal aller tijden van de Amsterdammers. Stam keerde in de zomer van 2006 bij Ajax terug op de Nederlandse velden en zou uiteindelijk 52 wedstrijden spelen voor de recordkampioen. Raymann wil de huidige trainer van DOS Kampen, dat actief is in de eerste klasse van de amateurs, graag ‘op een voetstuk plaatsen’.

Ajax blaast in maart dit jaar 125 kaarsjes uit en dat is voor Het Parool reden om in gesprek te gaan met prominenten en hen de vraag te stellen welke spelers deel uitmaken van hun favoriete elftal aller tijden van de Amsterdammers. Raymann heeft in zijn elftal plek voor onder meer Michael Reiziger, Frank Rijkaard, Edgar Davids en Clarence Seedorf, maar dus ook voor Stam. Ajax haalde de voormalig topverdediger van onder meer PSV, Lazio Roma, Manchester United en AS Roma in de zomer van 2006 terug naar Nederland. Hij was een belangrijke kracht in het elftal van toenmalig trainer Henk ten Cate en droeg regelmatig de aanvoerdersband. Stam speelde 52 wedstrijden voor Ajax. Kampioen werd hij niet, wel won hij de KNVB-beker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jaap Stam open voor rol als assistent: ‘Als hij mij vraagt, ga ik zeker helpen’

In het elftal van Raymann vormt Stam een ijzersterke achterhoede met naast Reiziger en Rijkaard ook Aron Winter. Raymann, cabaretier/stand-upcomedian, zanger, acteur en presentator én een geboren Amsterdammer, is zeer lovend over Stam, ondanks het feit dat hij ‘slechts’ 52 wedstrijden speelde voor Ajax en in oktober 2007 de deur van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dichttrok. “Stam zag eruit als een beest, maar hij is een van de liefste mensen die ik in mijn leven ben tegengekomen. Hij bracht rust achterin en was een coach voor de spelers om hem heen. Die wil ik wel even op een voetstuk plaatsen”, zo zegt Raymann in gesprek met Het Parool. Raymann dacht er nog even aan om ook John Heitinga een plekje te geven in zijn elftal. Heitinga en Stam waren teamgenoten van elkaar bij Ajax. Heitinga speelde toen nog vooral als rechtsback, Stam zijn positie was centraal achterin.

© Imago

Raymann ook zeer lovend over Tahamata en Seedorf

De keuze van Raymann viel uiteindelijk op Winter. “Ik dacht ook nog even aan Heitinga, maar voor Winter heb ik altijd een zwak gehad. De bescheidenheid zelve, dienstbaar aan het team, nooit pocherig. Reiziger was een van de beste opkomende backs. Hij had een waanzinnig inzicht en is bovendien een hele warme jongen, tot op de dag van vandaag enorm betrokken bij de club”, zo zegt Raymann, die op het middenveld heeft gekozen voor Simon Tahamata, Davids en Seedorf. De presentator bewaart mooie herinneringen aan Tahamata. “Hij was mijn eerste idool. En de enige voetballer die ik ooit in mijn jongenskamer had hangen: een poster die ik van mijn tante had gekregen. Ik heb in 2006 nog met het RTL Sterrenteam, waarvan ik trainer was, tegen Lucky Ajax gespeeld. Tahamata voetbalde nog steeds alle jonkies eruit. Ajax mag hem nooit vergeten.”

LEES OOK: Afscheid raakt Ajax-icoon nog steeds: 'We moesten allemaal vertrekken, terwijl we het dna van Ajax zijn'

© Imago

Het is niet voor het eerst dat Tahamata een groot compliment krijgt voor zijn huidige voetballende kwaliteiten. De publiekslieveling van weleer speelde vorig jaar nog met de Ajax Legends op Anfield tegen de Liverpool Legends. Tahamata was ook toen een van de spelers die in zeer positieve zin opvielen bij de oud-spelers van Ajax. Over Davids en Seedorf heeft Raymann eveneens enkel lovende woorden te zeggen. “Seedorf is de allerbeste die we ooit hebben gehad. Zo stoïcijns en bewust van zichzelf, nooit arrogant. En Davids was de pitbull die alle ballen afpakte. Edje gedijde onder alle omstandigheden”, zo klinkt het.

Het volledige elftal van Raymann: Menzo; Reiziger, Stam, Rijkaard, Winter; Davids, Seedorf, Tahamata; Van Basten, Kluivert, Cruijff.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Godts blij voor Ajax-ploeggenoot: 'Iedereen wil dat hij scoort'

Mika Godts roemt de sfeer en de teamgeest bij Ajax, dat onder trainer Francesco Farioli inmiddels fier aan kop gaat in de Eredivisie.