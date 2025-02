Godts blij voor Ajax-ploeggenoot: 'Iedereen wil dat hij scoort'

roemt de sfeer en de teamgeest bij Ajax, dat onder trainer Francesco Farioli inmiddels fier aan kop gaat in de Eredivisie. Dat afgelopen weekend opnieuw trefzeker was, stemt Godts tevreden. Over zijn eigen bijdrage is de Belgische buitenspeler echter nog niet helemaal tevreden. "Ik kon er zeker wel vijf doelpunten bij hebben", zegt Godts in gesprek met De Telegraaf.

Ajax was zondagmiddag met 2-0 te sterk voor Go Ahead Eagles en nam daarmee afstand van PSV, dat nu vijf punten minder heeft dan de Amsterdammers. Brobbey tekende in de Johan Cruijff ArenA voor de openingstreffer, zijn derde goal in de laatste vier duels, en lijkt eindelijk 'los' te zijn na een lange periode van doelpuntendroogte. "Ik was blij dat hij hem afmaakte, want dat leverde me weer een assistje op", zegt Godts lachend. "Maar ik was ook blij voor hem, want iedereen wil dat Brian scoort. Dat helpt ons."

De negentienjarige Godts was persoonlijk in de Eredivisie tot op heden goed voor vier doelpunten en drie assists. Zelf vindt hij dat nog niet voldoende. "Ik verwacht een beetje meer van mezelf. Ik kon er zeker wel vijf doelpunten bij hebben", meent de Belg. Farioli helpt zijn buitenspeler om zijn rendement verder op te krikken: "De trainer verwacht dat ik vaker diep ga en dat heb ik mezelf aangeleerd. Daar was het doelpunt tegen Heracles na de prachtige pass van Steven Berghuis een voorbeeld van."

'Sfeer bij Ajax is heel anders dan vorig jaar'

Godts maakte vorig seizoen een veelbewogen jaar mee bij Ajax, dat uiteindelijk slechts als vijfde eindigde. Hoe anders is de situatie nu: "We strijden voor elkaar. De teamspirit is goed. De sfeer is heel anders dan vorig jaar, omdat we winnen. Onze individuele kwaliteiten zijn onze grootste kracht. Wij moeten zorgen dat die er blijven uitkomen", denkt de aanvaller. "En als dat eens wat minder lukt, dan moeten we vechten om de wedstrijd alsnog te winnen", besluit Godts.

