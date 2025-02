Ergernis om ‘rare truc’ van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Het is totaal idioot, totale apekool’

Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen vinden dat het de hoogste tijd is dat trainer Francesco Farioli gaat uitspreken dat Ajax voor de landstitel in de Eredivisie gaat. De Amsterdammers wonnen zondag met 2-0 van Go Ahead Eagles en hebben met nog elf speelrondes voor de boeg vijf punten meer dan achtervolger PSV.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal of Farioli ‘moet uitspreken dat Ajax voor de titel gaat’. “Ja, hè, hè. Je staat vijf punten voor”, reageert Van der Vaart. Van Ramshorst merkt op dat de Italiaanse trainer van Ajax de titelaspiraties voorlopig weigert uit te spreken.

Van der Vaart: “Als je Farioli iets vraagt, dan wordt er een cassettebandje afgespeeld. Dan komt er weer zo’n standaardriedel. Ik vind dat een beetje jammer. Het zit dit seizoen echt mee. Als je nu geen kampioen wordt, dan word je het de komende jaren nooit meer”, stelt de analist en oud-middenvelder.

Ook Vermeulen vindt dat Farioli de titelaspiraties moet uitspreken. “Dat is een totaal overbodige vraag”, stelt de journalist. “Als je eerste staat in de competitie, nog elf wedstrijden te gaan hebt en vijf punten voorsprong hebt, dan is het natuurlijk totaal idioot om niet te zeggen dat je voor de titel gaat. Waarom hij het niet zegt? Weet ik veel. Hij denkt dat hij daarmee de druk weghaalt bij het team. Dat lijkt mij totale apekool, want die spelers kunnen ook rekenen en een ranglijst lezen. Die spelers weten ook dat ze bovenaan staan.”

“Ik vind het een rare truc die hij probeert te hanteren. Het is redelijk zinloos ook”, vervolgt Vermeulen. “Ajax staat bovenaan en heeft het geweldig gedaan, met acht zes overwinningen op rij. Ze zijn de nummer één kandidaat om kampioen te worden. Daar kun je niet omheen en daar ga je volgens mij ook niet minder van voetballen. Daar ga je over het algemeen beter voetballen, want daar krijg je vertrouwen van. Je ziet ook dat als het lastiger gaat, er vertrouwen is.”

