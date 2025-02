Leonne Stentler: ‘Een echte Ajax-speler, hij heeft gogme en lef’

Lima Magalhães, kortweg Matheus, wordt zondagavond positief uitgelicht door . De analist vond dat de Braziliaanse doelman van Ajax een uitstekende indruk maakte bij zijn debuut tegen Go Ahead Eagles (2-0 overwinning).

Matheus stond bij Ajax onder de lat omdat eerste doelman Remko Pasveer op het laatste moment was afgehaakt met rugklachten. Het betekende voor de deze maand van Sporting Braga overgekomen Braziliaan zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Ajax. “Hij maakte een hele goede indruk”, zegt Stentler zondagavond bij Studio Sport Eredivisie.

“Voor zover je dat kunt stellen op basis van één wedstrijd, lijkt hij een echte Ajax-keeper te zijn. Hij heeft gogme en lef”, vervolgt de analist en oud-voetbalster. Vervolgens toont Stentler enkele beelden van Matheus tegen Go Ahead Eagles. “Hij blijft tot nu toe in iedere situatie rustig. Hij zag de ruimte en heeft een goede pass in de benen.”

Eén actie van Matheus in minuut 67 wordt specifiek uitgelicht door Stentler: de doelman stuurde een inlopende aanvaller van Go Ahead Eagles fraai het bos in met een gedurfde kapbeweging. “Hij neemt de bal niet al te best aan, maar heeft daarna wel alle rust in de verwerking”, becommentarieert Stentler. “Ja, dit doet hij gedurfd. Met lef”, beaamt presentator Gert van ’t Hof.

Voor welke doelman zou jij kiezen bij Ajax? Laden... 68% Remko Pasveer 32% Matheus 372 stemmen

