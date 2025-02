Meest bekende Ajax-supporter wordt weggepest: 'Dit is een dieptepunt'

Het voetbalaccount TheEuropeanLad, een populair account van een supporter van Ajax, is verdwenen van X. Het account was met 1,1 miljoen volgers het populairste voetbalgerelateerde account dat door een Nederlander werd beheerd. TheEuropeanLad heeft zijn account inactief gemaakt nadat berichten rondgingen waarin zijn naam en de namen van zijn familieleden expliciet werden genoemd.

Ondanks zijn grote aantal volgers was TheEuropeanLad niet bij iedereen geliefd. Iemand die zijn bijdrages niet kan waarderen, plaatste een tweet waarin achttien familieleden van hem bij naam werden genoemd. Ook de naam van de persoon achter TheEuropeanLad zelf ging rond, evenals persoonlijke foto’s. Het zogeheten ‘doxen’ heeft hem ertoe bewogen om zijn account inactief te maken.

Artikel gaat verder onder video

Via Instagram komt hij met een reactie. “Ik wilde iedereen laten weten dat ik heb besloten te stoppen met X. Ik heb de beslissing genomen om niet terug te keren, noch op een apart account, noch op een ander platform. X De afgelopen 24 uur heb ik dingen meegemaakt die ik niemand toewens, zelfs niet degene die verantwoordelijk is. Ik wil niet te veel in details treden, maar ik wil wel delen dat mijn mentale gezondheid op een absoluut dieptepunt is gekomen, tot het punt waarop het bijna onherstelbaar lijkt.”

© Instagram

“Ik weet nog steeds niet wat er met het account zelf zal gebeuren, aangezien alles relatief snel is gebeurd: misschien wordt het verwijderd, op dit moment weet ik het niet, maar één ding is absoluut zeker, ik zal niet terugkeren naar X, noch het account ooit weer beheren, noch enig ander account”, schrijft TheEuropeanLad. “Wat mezelf betreft, ik zal alle sociale media uitschakelen en proberen me beter te voelen. Mijn enige ultieme verzoek is om me alsjeblieft met rust te laten...”

'Deed het nooit voor geld'

TheEuropeanLad zegt dat ‘geld nooit een motivatie is geweest’ voor zijn aanwezigheid op X. “Ik heb vijf jaar lang gratis gewerkt en ben pas begonnen vanwege mijn liefde voor voetbal. Als Elon Musk twee jaar geleden niet was begonnen met het betalen van gebruikers van X, zou ik het nog steeds gratis doen. Ook heb ik nooit interesse getoond in financiële deals, omdat ik wilde dat jullie wisten dat ik tweette uit liefde voor de sport, en voor niets anders.”

LEES OOK: Davy Klaassen sluit vertrek bij Ajax niet uit

“Degenen die me al lange tijd volgen weten dit, en het is belangrijk voor me om dit te herhalen. Ik wil dit bericht eindigen door alle mensen die me in de loop der jaren hebben gevolgd te bedanken. Ik waardeer jullie allemaal en wens jullie allemaal veel gezondheid toe”, zo luidt het statement.

TheEuropeanLad stond met name bekend om de liveverslaggeving van wedstrijden en zijn kenmerkende schrijfstijl. Hij plaatste steevast screenshots van televisie-uitzendingen en captions met de nodige hoofdletters en uitroeptekens. Ook was hij op X verreweg de bekendste Ajax-supporter en lichtte hij geregeld de prestaties van ex-Ajacieden in het buitenland uit. Hij tweette in het Engels en bereikte zo een miljoenenpubliek.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opvallend gezicht duikt op bij training van Ajax 1

Een oude bekende traint (deels) mee met de eerste selectie van Ajax.