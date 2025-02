Opvallend gezicht duikt op bij training van Ajax 1

Het heeft er alle schijn van dat inmiddels (deels) meetraint met de eerste selectie van Ajax. Op zijn Instagram deelt de officieel clubloze verdediger een foto van zichzelf op het trainingsveld van de Amsterdamse club, waarbij trainer Francesco Farioli op de achtergrond lijkt toe te kijken.

Fosu-Mensah speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar verkaste voor hij zijn debuut in de hoofdmacht kon maken al naar Engeland, waar hij bij Manchester United ging spelen. Louis van Gaal gunde Fosu-Mensah in februari 2016 zijn debuut voor die club, in een met 3-2 gewonnen Premier League-duel met Arsenal. De rechtsback, die eventueel ook centraal achterin of als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, kwam uiteindelijk tot 30 wedstrijden in de hoofdmacht van The Red Devils, die hem na het vertrek van Van Gaal op huurbasis stalden bij Crystal Palace en Fulham.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax presenteert halfjaarcijfers: Amsterdammers lijden fors miljoenenverlies

In 2021 verruilde Fosu-Mensah Manchester voor Bayer Leverkusen, dat een kleine twee miljoen euro voor zijn komst overhad. Bij de Bundesliga-club groeide hij nooit uit tot vaste waarde, mede door een kruisbandblessure die hem in zijn debuutjaar liefst negen maanden langs de kant hield. Vorig seizoen, waarin Leverkusen de nationale dubbel won en in alle competities slechts één keer verloor (de finale van de Europa League tegen Atalanta, 3-0), kwam Fosu-Mensah niet één keer in actie voor de ploeg van trainer Xabi Alonso. Sinds zijn contract afgelopen zomer afliep zat hij zonder club. Sinds begin januari hield de drievoudig Oranje-international zijn conditie daarom op peil bij Jong Ajax.

LEES OOK: Driessen oppert opvallende opvolger voor Farioli bij Ajax

Uit een story die Fosu-Mensah via zijn Instagram de wereld in slingert, blijkt dat hij inmiddels mogelijk met de hoofdmacht van de Amsterdammers meetraint. Ajax Showtime schrijft in ieder geval dat op de betreffende foto 'Farioli achter hem lijkt te staan' en meldt dat op X het gerucht gaat dat dit voor de tweede keer voorkomt, maar oordeel vooral zelf. Het eventuele meetrainen van Fosu-Mensah met het eerste elftal is volgens bovengenoemd medium 'opvallend' te noemen, want Ajax was afgelopen transferperiode naarstig op zoek naar een rechtsback om het vertrek van Devyne Rensch naar AS Roma op te vangen. Uiteindelijk werd op Deadline Day de Braziliaan Lucas Rosa overgenomen van Real Valladolid.

© @tfosumensah - Instagram/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

De titelstrijd in Nederland gaat tussen Ajax en PSV. Dit is hun resterende programma.