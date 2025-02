Ajax presenteert halfjaarcijfers: Amsterdammers lijden fors miljoenenverlies

Ajax heeft over het eerste halfjaar van het seizoen 2024/2025 een nettoverlies van 13,4 miljoen euro geleden, dat meldt de club via de officiële kanalen. Volgens de Amsterdammers komt dit voornamelijk door een negatief saldo vergoedingssommen en een negatief operationeel resultaat. Het operationeel resultaat is wel verbetert ten opzichte van de eerste helft van vorig seizoen.

De netto-omzet van Ajax steeg met 14,9 miljoen euro naar 96,8 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door hogere Europese premies door de nieuwe opzet van de UEFA-competities. Verder nam de kaartverkoop toe, evenals de commerciële groei in merchandise en partnerships en de verkoop van business seats en skyboxen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dit kan Ajax in het restant van de Europa League nog verdienen

Hoewel Ajax druk bezig is met bezuinigen, zijn de kosten van de recordkampioen wel met 5,9 miljoen euro gestegen. Deze bedragen 100,6 miljoen euro en worden veroorzaakt door hogere kosten van meer thuiswedstrijden, maar ook door hogere salariskosten betaald voetbal. Het operationeel verlies van Ajax komt daarmee uit op 3,8 miljoen euro, wat een verbetering is van negen miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van het seizoen 2023/2024.

LEES OOK: Oliver Edvardsen kijkt zijn ogen uit: 'Ik weet nog steeds niet hoe hij dat deed, hij is een topspeler'

Het resultaat uit transfers van Ajax bedraagt 5,6 miljoen euro. Waarbij onder meer Steven Bergwijn (Al-Ittihad), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille) en Silvano Vos (AC Milan) ervoor zorgden dat er geld binnenkwam in de hoofdstad. Per december 2023 bedroeg het cumulatieve resultaat (alles bij elkaar opgeteld) uit transfers 74,8 miljoen euro.

Fors nettoverlies voor Ajax

Ajax heeft over de eerste helft van het seizoen 2024/2025 een nettoverlies van liefst 13,4 miljoen euro geleden. In dezelfde periode vorig jaar boekte Ajax nog een winst van 27,6 miljoen euro. Overigens verwacht de club over het gehele seizoen 2024/2025 een negatief resultaat. "Dit wordt veroorzaakt door het huidige kostenniveau in relatie tot deelname aan de UEFA Europa League enerzijds en het tot nu toe gerealiseerde transferresultaat anderzijds", klinkt het.

Ajax blijft bezuinigen

Ajax is dan ook duidelijk voor de korte termijn: de club blijft bezuinigen. "Met het oog op duurzame financiële gezondheid zijn dit seizoen aanvullende structurele kostenverlagingen in gang gezet, die verder worden doorgevoerd", besluit Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

Bij ESPN is te horen hoe de fans van Ajax verwonderd reageren tegen Heracles Almelo bij het zien van een herhaling op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.