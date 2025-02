Ajax-fans reageren vol ongeloof bij zien van herhaling op het grote scherm

heeft zondag tegen Heracles Almelo zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax gemaakt. De Noorse winteraanwinst van de Amsterdammers scoorde kort na rust lenig en zorgde daarmee goed hoorbaar voor verwondering bij het thuispubliek.

Edvardsen zette in de 56ste minuut van de wedstrijd de 3-0 op het scorebord. Een snelle voorzet van Jorrel Hato werd onverwachts met de punt van de schoen verlengd door de linksbuiten, wiens inzet uiteindelijk knap in de verre hoek achter doelman Fabian de Keijzer belandde.

Commentator Sjors Blaauw van ESPN kwam superlatieven tekort om het doelpunt te duiden. “Wat een schitterende treffer van Edvardsen! Het is een atleet, één die ook hele hoge ogen gooide op turnniveau. En die lenigheid komt hem hier goed van pas. Want kijk hoe hij die bal nog bereikt! Dat is atletisch vermogen van Oliver Edvardsen.”

De fans van Ajax reageerden uitzinnig én vol ongeloof op het knappe doelpunt van Edvardsen. Bij ESPN was te horen hoe massaal een verwonderde reactie volgde op de tribunes toen een herhaling van de treffer werd getoond op het grote scherm in de Johan Cruijff ArenA.

🪄 Oliver Edvardsen maakt zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax 👏#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

