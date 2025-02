'Ajax hengelt naar Premier League-verdedigers: twee oude bekenden én Lamptey in beeld'

Ajax hoopt komende zomer de defensie te versterken en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de Premier League, weet The Daily Mirror. De Amsterdammers zouden 'hard pushen' om transfervrij over te nemen van Brighton & Hove Albion. Daarnaast zou ook Lamptey's ploeggenoot en oud-Ajacied in beeld zijn voor een terugkeer op het oude nest, net als van Fulham.

Gedurende de winterse transferperiode werd Ajax ook al gelinkt aan Lamptey, wiens contract komende zomer afloopt, De 24-jarige Ghanees zou in beeld zijn geweest als vervanger van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch, maar bleef 'gewoon' in Brighton. Komende zomer zou Ajax, dat uiteindelijk Lucas Rosa overnam van Real Valladolid, opnieuw een poging bij Lamptey willen wagen. Sporting CP en Everton zouden de back echter ook op de korrel hebben.

Veltman beschikt in Brighton eveneens over een aflopend contract en zou net als zijn ploeggenoot op de radar van Ajax zijn verschenen. De 33-jarige verdediger, die zowel op de rechtsbackpositie als in het centrum van de defensie uit de voeten kan, speelde tot 2020 al 246 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarmee hij onder meer drie landstitels vierde. Veltman sprak zich eind januari nog uit over een mogelijke terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

Als alternatief voor Lamptey en/of Veltman zou ook Kenny Tete in beeld zijn. De 29-jarige rechtsback verliet Ajax in 2017 voor het Franse Olympique Lyonnais en staat sinds 2020 onder contract bij Fulham, waar hij dit seizoen een vaste waarde was totdat hij vlak voor Kerst een zware knieblessure opliep. Ook voor Tete geldt dat hij komende zomer transfervrij is en dat Ajax dus geen transfersom zou hoeven neerleggen om de verloren zoon weer in de armen te sluiten.

