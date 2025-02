Bounida (18): 'Ik hoor bij Ajax dat ik dezelfde grapjes maak als hij, hetzelfde loopje heb'

is blij dat het hoge woord eruit is: de achttienjarige aanvallende middenvelder heeft zijn contract bij Ajax verlengd. In een interview met Ajax TV zegt Bounida dat hij hoopt door te breken bij Ajax 1 en inspiratie haalt uit het tragische lot dat zijn idool Abdelhak Nouri medio 2017 trof.

"Het was mijn doel om het doel van Appie, doorbreken in Ajax 1, door te zetten. Voor hem. En dat wil ik nog steeds, dus dat is één van de redenen dat ik bij Ajax wilde blijven”, vertelt Bounida, die heeft bijgetekend tot medio 2028. “Nu ga ik proberen om dat doel te bereiken, en om prijzen te winnen.”

De Belgisch-Marokkaanse spelmaker zegt vaak te horen te krijgen dat zijn speelstijl lijkt op die van Nouri. “Ik hoor op de club ook vaak dat ik dezelfde grapjes maak als hij, dat ik hetzelfde loopje heb als hij. Dat geeft me alleen maar meer motivatie om door te knallen. Voor hem, en natuurlijk ook voor mezelf. Op korte termijn is debuteren in het eerste mijn doel.”

Bounida is 'mannelijker geworden'

Bounida merkt dat hij een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds hij in 2022 overkwam van Anderlecht. “Toen ik aankwam was ik nog klein, had ik veel verbeterpunten. Het gaat nu wel goed, ik ben mannelijker geworden. Het kan heel snel gaan. Wat ik met de bal kan, dat kan ik al heel lang, maar ik ontwikkel me fysiek heel snel.”

De toekomst van Bounida was de afgelopen weken onderwerp van gesprek. De Belg staat te boek als groot talent en liet in het shirt van Jong Ajax al zien waarom (vijf doelpunten en één assist in acht wedstrijden), maar het was de grote vraag of hij zijn kunsten ook in de hoofdmacht zou gaan vertonen. Zaterdag volgde, na moeizame onderhandelingen, toch witte rook.

Denk je dat Rayane Bounida volgend seizoen veel speeltijd krijgt bij Ajax? Laden... 88.2% Ja 11.8% Nee 406 stemmen

