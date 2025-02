Leonne Stentler maakt keuze tussen Ajax en PSV: 'Ik maak me zorgen, dat kun je je niet veroorloven'

PSV leek voor de winterstop in hoge snelheid af te koersen op prolongatie van de landstitel, maar moet inmiddels in de achtervolging. De Eindhovenaren hebben in de eerste wedstrijden na de winterstop ontzettend veel punten laten liggen en zagen Ajax afgelopen weekeinde de koppositie overnemen. Leonne Stentler is van mening dat PSV op basis van de selectie kampioen moet worden, maar wijst desondanks Ajax momenteel aan als favoriet in de titelstrijd.

Toen PSV begin december met groots gemak won van FC Twente, was vrijwel iedereen het erover eens: de landstitel zou dit seizoen opnieuw naar Eindhoven gaan. Maar toen Noa Lang na afloop van de 6-1 overwinning op FC Twente de vraag kreeg welke ploeg PSV kon stoppen, wees de aanvaller al op de 3-2 nederlaag tegen Ajax in november. De Amsterdammers lieten in het restant van de eerste seizoenshelft echter nog de nodige punten liggen, waardoor niemand écht rekening hield met een spannende titelstrijd. Maar dat is inmiddels wel anders. Ajax gaat op dit moment aan de leiding, weliswaar met evenveel punten als PSV, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang komt na zege op FC Twente met alleszeggende uitspraak over PSV

Jeroen Stekelenburg ziet desondanks nog altijd een ‘héél licht voordeel’ voor PSV in de titelstrijd, maar dat wordt wel steeds minder, zo klonk het vrijdagavond in het programma NOS Studio Sport Eredivisie. Stentler kijkt er anders naar. “Op basis van de selectie zou je altijd zeggen PSV. Maar ja, ik begin me toch wel zorgen te maken om PSV, dus zeg ik Ajax. En dat heeft meer te maken met de collectiviteit die ik wél bij Ajax zie en niet bij PSV.” Stentler heeft wat beelden verzameld uit de wedstrijd PSV - Willem II om te laten zien waarom ze zich zorgen maakt om de Eindhovenaren. “PSV stond natuurlijk ontzettend bekend om dat collectief drukzetten en de tegenstander geen centimeter ruimte geven. Nou zien we natuurlijk al wekenlang dat het een beetje afwachtend is, niet duidelijk wie wanneer doorstapt.”

LEES OOK: In België klinkt er opeens felle kritiek op Ajax: ‘Dat is al langer een doorn in het oog’

Groot verschil tussen Ajax en PSV

Op de beelden zie je Jerdy Schouten heel weifelend en eigenlijk helemaal niet instappen. “Noa Lang die ook maar een beetje plichtmatig op zijn tegenstander af loopt en hem een voorzet laat geven. Dit is gedrag dat je je niet kunt veroorloven als je in zo’n slechte fase zit. Ook bij Bakayoko hebben we al heel vaak gezien dat hij niet altijd meeloopt”, zo zei Stentler. Dat is bij Ajax wel anders, toont Stentler aan de hand van beelden uit recente De Klassieker tegen Feyenoord aan. In de tweede helft sprintten de Ajacieden na een hoekschop massaal razendsnel terug om de omschakeling van Feyenoord te dwarsbomen. “Dit is dan even één moment waar je ziet hoe dat harde werken van Ajax er toch wel vaak uitziet. Dat iedereen echt het snot voor de ogen werkt en het als collectief doet. Wie er dan ook op het veld staat, iedereen voert zijn taken uit.”

LEES OOK: Van Hooijdonk niet te spreken over Lang, maar pakt ook iemand anders aan: 'Hij acteert controle te hebben'

Stekelenburg kan het zich desondanks niet voorstellen dat PSV dit seizoen naast de titel grijpt. “Omdat ze gewoon een veel betere selectie hebben. Als ik naar de individuele spelers kijk, denk ik dat het wel weer gaat lopen. Ze zijn zó goed geweest, eigenlijk anderhalf jaar lang. Zo gemakkelijk wonnen ze wedstrijden.” Maar dat gaat voor de eerste fase na de winterstop niet op. PSV liet op eigen veld punten liggen tegen AZ (2-2) en Willem II (1-1), terwijl er buitenshuis niet werd gewonnen van PEC Zwolle (3-1) én NEC (3-3). “Als de vorm blijft zoals die nu is, dan is het natuurlijk duidelijk: dan wordt het niks meer met PSV. Maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik kan het me écht niet voorstellen. Als de vonk van met name vorig seizoen, maar ook de eerste helft van dit seizoen een beetje terugkomt, dan moeten ze… Ajax wint ook niet makkelijk z’n wedstrijden”, aldus de verslaggever.

“Fortuna was natuurlijk moeizaam en hadden ze die penalty nodig om het uiteindelijk te keren, daarvoor tegen Feyenoord in de blessuretijd”, vervolgde Stekelenburg. “Natuurlijk staan ze bovenaan en gisteren (donderdag tegen Union Sint-Gillis in de Europa League, red.) was wel een soort van lichtpuntje voor Ajax, maar ze moeten echt wel wat makkelijker hun wedstrijden gaan winnen. Anders gaan ze nog behoorlijk wat punten verliezen en dan is er een kans voor PSV.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang krijgt ondanks magisch moment in minuut 66 een veeg uit de pan

Mario Been keek zaterdagavond met gemengde gevoelens naar PSV-aanvaller Noa Lang.