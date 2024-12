Noa Lang komt na zege op FC Twente met alleszeggende uitspraak over PSV

PSV was vrijdagavond veel en veel te sterk voor FC Twente. De formatie van coach Peter Bosz stuurde de nummer vijf van de Eredivisie met een 6-1 nederlaag terug naar Enschede, en dat met de wetenschap dat spelers zoals Ivan Perisic, Guus Til en Joey Veerman op de bank begonnen en Luuk de Jong, Jerdy Schouten en Rick Karsdorp zelfs helemaal niet in actie kwamen. kwam na afloop dan ook met een veelzeggende uitspraak over de reservebank van PSV.

De Eindhovenaren kampen dit seizoen met veel blessureleed, maar beetje bij beetje begint de ziekenboeg nu leeg te raken. Bosz zag Veerman vorige week al terugkeren en heeft inmiddels ook weer de beschikking over Schouten, die vrijdagavond voor het eerst sinds ruim anderhalve maand weer bij de wedstrijdselectie zat. De middenvelder van PSV en het Nederlands elftal kwam nog niet in actie. Dat geldt ook voor De Jong. De aanvoerder begon en bleef op de bank. Ook Karsdorp hoefde tegen FC Twente niet op te draven.

Het lijkt momenteel niet uit te maken wie Bosz opstelt bij PSV. Na de 2-5 overwinning bij FC Utrecht - een wedstrijd die van tevoren als topper werd aangekondigd maar eigenlijk nooit een topper was - moest ook FC Twente eraan geloven. En dat dus met Perisic, Til, Veerman, Lozano, Schouten en De Jong allemaal buiten de basiself. “Heb je de bank gezien, die reserves bij jullie?”, sprak NOS-verslaggever Joep Schreuder na afloop zijn verbazing uit in gesprek met Lang. “Ja, ik denk dat die bij alle andere teams in Nederland in de basis zouden staan. Maar dat is ook alleen maar goed, dat houdt je ook scherp als speler. Die concurrentie is er in het team, iedereen weet dat. Je moet dus elke week presteren”, aldus Lang.

LEES OOK: Noa Lang geniet intens van zichzelf: ‘Dit doet niemand, dit zie je niet vaak in Nederland’

PSV kan nóg beter

De aanvaller had met een doelpunt en twee assists een belangrijk aandeel in de verpletterende overwinning op FC Twente. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot die goal denk ik alles fout heb gedaan, maar ik ga naar huis met een goal en twee assists, dus dat is mooi. Goede avond gewoon”, zo blikte Lang kort terug op de wedstrijd. De dribbelaar stelde dat PSV nóg beter kan. “We beginnen de wedstrijd best wel slordig, krijgen een tegengoal. Op het einde kunnen we nog een tegengoal krijgen, tegen FC Utrecht krijgen we er twee. Maar we scoren er wel elf tegen die twee (FC Utrecht en FC Twente, red.). Zelfs tegen Ajax toen we verloren scoorden we er twee, tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal maakten we er vier. Maar als we spelen zoals vandaag (vrijdag, red.), dan is er geen houden aan”, zo klonk het.

