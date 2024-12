Noa Lang geniet intens van zichzelf: ‘Dit doet niemand, dit zie je niet vaak in Nederland’

heeft vrijdagavond na het thuisduel van PSV - FC Twente (6-1) hoog opgegeven over zichzelf. De linksbuiten genoot met name van zijn assist bij de 3-1 van Ismael Saibari.

Lang werd in de slotfase van de eerste helft net buiten de zestien met de rug naar het doel toe aangespeeld door Saibari. De linksbuiten nam de bal aan en stuurde Saibari vervolgens de diepte in met een briljante hakbal. De Marokkaans international schoot vervolgens raak via een verdediger van FC Twente.

“Ik denk dat bijna niemand die assist geeft”, vertelt Lang na afloop voor de camera van ESPN. De buitenspeler voelt naar eigen zeggen een connectie met Saibari. “Als hij scoort, geef ik vaak de assist. En andersom. Dus ik denk dat daar wel een connectie is.”

“Zaalvoebal, pleintjesvoetbal”, reageert Lang wanneer verslaggever Vincent Schildkamp hem vraagt om zijn assist bij de 3-1 van Saibari te beschrijven. “Dit zie je niet vaak in Nederland. Dit zie je toch niet vaak. Het is een mooie goal. Gelukkig maakt hij hem af”, aldus Lang.