Zien: Noa Lang levert ongelooflijke assist op Ismael Saibari af bij PSV - FC Twente

PSV verdubbelde vrijdagavond op slag van rust zijn voorsprong tegen FC Twente (3-1). maakte het doelpunt, maar wat vooral in het oog sprong was de wonderschone assist van .

Lang werd in de slotfase van de eerste helft net buiten de zestien met de rug naar het doel toe aangespeeld door Saibari. De linksbuiten nam de bal aan en stuurde Saibari vervolgens de diepte in met een briljante hakbal. De Marokkaans international schoot vervolgens raak via een verdediger van FC Twente.

“Dit lijkt toch een te redden zaak voor FC Twente, maar dan is de individuele klasse van Lang en Saibari FC Twente te machtig. De individuele klasse, het één-tweetje, het doorbewegen, het hakje in de loop, het klopt allemaal. Het is pure kwaliteit”, mijmerde commentator Sjors Blaauw bij ESPN.