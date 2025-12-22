Neres schiet Napoli hoogstpersoonlijk met prachtgoal en stift naar Supercoppa Italia

heeft Napoli maandag hoogstpersoonlijk naar de Supercoppa geschoten. Met een prachtgoal en een stiftje zorgde hij voor de twee doelpunten in een 2-0 overwinning op Bologna.

De wedstrijden om de Supercoppa werden dit seizoen om hoogstwaarschijnlijk financiële redenen in Saoedi-Arabië gehouden. AC Milan, Bologna, Napoli en Internazionale speelden om die prijs. Waar Napoli enkele dagen geleden Milan al uitschakelden (met ook een goal van Neres), won Bologna na strafschoppen van Inter, waardoor Napoli en Bologna in de finale tegenover elkaar stonden.

Napoli was in de finale voor grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. Onder aanvoering van Scott McTominay en Matteo Politano speelden de blauwhemden een zeer sterk duel, maar het was Neres die uiteindelijk de grote held werd. Vijf minuten voor rust schoot hij een bal met links in de verre kruising en in de 57e minuut strafte hij een fout van Federico Ravaglia en Jhon Lucumi koelbloedig af.

De wedstrijd op de supercup wordt normaal gesproken gehouden tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar in Italië doen er nu al enkele jaren vier teams mee aan het minitoernooi. Uiteindelijk werd het wel een strijd tussen de kampioen (Napoli) en de bekerwinnaar (Bologna), waarbij de Napolitanen aan het langste eind trokken.

