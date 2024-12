Betrouwbare bronnen bij PSV onthullen: hier kampt Guus Til mee

Het Eindhovens Dagblad is wat meer te weten gekomen over de mentale problemen van . Na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV (2-5) vertelde Til, die tweemaal scoorde, dat hij op dit moment het heilige vuur mist en er ‘verloren bij loopt’.

Til liet weten niet tevreden te zijn over zijn spel. Volgens journalist Rik Elfrink is dat al langer het geval. “Bij PSV geven betrouwbare actoren aan dat de situatie al even bekend is en dat het niet gaat om een contractuele zaak of ontevredenheid over zijn contract. Til heeft nog een verbintenis tot medio 2026 en is recent van zaakwaarnemer gewisseld, maar dat zou volgens PSV niks te maken hebben met deze situatie”, aldus Elfrink.

“Til is op dit moment niet tevreden over zijn spel, zo klinkt het. Hij wil meer uit zichzelf halen en dat lukt hem kennelijk niet vaak genoeg. Het raakt hem blijkbaar dusdanig dat hij daardoor in een situatie is terechtgekomen waarin hij grote moeite heeft om nog te genieten van bijvoorbeeld mooie goals”, weet de clubwatcher. “Dat hij op een transfer zou azen, iets waarover wordt gespeculeerd vanwege een tweet van Fabrizio Romano, wordt niet herkend.”

LEES OOK: Özcan Akyol walgt van ESPN na interview Til: 'Ik kan niet meer, wat een niveau'

“Het probleem dat Til nu heeft, is volgens ingewijden dus met name veroorzaakt door zijn eigen spel”, luidt de conclusie. Ploeggenoten Joey Veerman en Luuk de Jong vertelden dat ze met Til in gesprek wilden; trainer Peter Bosz wilde ook niet uitweiden over het interview. “Ik heb het gesprek niet gezien, maar ik weet wat er speelt. Dat is echt iets van Guus. Ik vind dat ik daar echt niks over kan zeggen”, zei Bosz voor de camera van ESPN.

