Johan Derksen maakt Peter Bosz stevig verwijt

Peter Bosz riskeert de continuïteit van PSV door aan te blijven als trainer in de crisis, zo stelt Johan Derksen. De uitschakeling in de KNVB Beker, Champions League en de vrijwel kansloze positie in de Eredivisie zorgen ervoor dat PSV de nodige inkomsten gaat mislopen. Volgens Derksen kan Bosz daarom beter opstappen bij de Eindhovenaren.

Het gaat niet goed bij PSV. De Eindhovenaren stonden in de winterstop nog ruim bovenaan in de Eredivisie, maar met nog tien wedstrijden te gaan is de ploeg van Bosz voorbijgestreefd door Ajax, dat een voorsprong van acht punten heeft. Bij Vandaag Inside krijgt Derksen de vraag of PSV afscheid moet nemen van de trainer. “PSV zal hem er niet uitgooien, want dat zou ook asociaal zijn”, begint De Snor over de trainer die de Eindhovenaren vorig seizoen de eerste titel in zes jaar bezorgde.

“Ik vind dat Peter Bosz zelf zijn consequenties eraan moet verbinden”, gaat Derksen verder. “PSV is gewoon een bedrijf en de mensen die hem aangesteld hebben voelen zich ook niet lekker. Zij hadden het volste vertrouwen dat Eindhoven de komende jaren weer de voetbalhoofdstad van Nederland zou zijn.” Dit seizoen lijkt PSV titelprolongatie te kunnen vergeten, terwijl de ploeg van Bosz in de KNVB Beker werd uitgeschakeld door Go Ahead Eagles en ook het bereiken van de kwartfinales van de Champions League een onmogelijke opgave is geworden na de 1-7 nederlaag tegen Arsenal in de heenwedstrijd.

PSV loopt vermogen mis

Volgens Derksen brengt Bosz daarmee de toekomst van PSV in gevaar. “Als je dat allemaal uit gaat rekenen, dat kost een vermogen aan inkomsten”, legt de oud-voetballer uit. “Continuïteit van volgend jaar en de komende jaren komt daardoor in gevaar.” Derksen denkt dan ook dat Bosz zelf zijn conclusies moet trekken. “Hij moet zeggen: ‘Jongens, ik ben er niet in geslaagd het beste materiaal het beste te laten voetballen en prijzen te pakken, voor mij een ander’. Dat zou hem sieren.”

