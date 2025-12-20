Robin van Persie ziet geen reden om een ‘coach van de coaches’ aan te stellen bij Feyenoord. In het verleden kreeg trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens een moeilijke periode assistentie van Dick Advocaat bij Feyenoord, terwijl Guus Hiddink eens Phillip Cocu ondersteunde bij PSV. Van Persie wil zijn staf echter niet uitbreiden.

Op de persconferentie van vrijdag wordt Van Persie gevraagd waarom hij dat niet ziet itten. “Omdat ik heel tevreden ben met mijn staf en met de mensen met wie ik dagelijks werk, zie ik die noodzaak niet. Zonder dat ze die titel hebben, vervullen zij die rol al”, legt hij uit. “Ik heb in het verleden wel met een coach van de coach gewerkt, ook in mijn jeugdjaren en zelfs nog vóór een seizoen. Ik ben daar dus zeker niet op tegen. Alleen: als je die klankbordfunctie al in je staf en in de directie hebt, dan zie ik geen reden om daar iets externs aan toe te voegen.”

Van Persie wijst naar personen als directeur Dennis te Kloese, assistenten René Hake en John de Wolf en teammanager Frank Boer. Die noemt hij allemaal een klankbord. “Zo heb ik meerdere mensen met wie ik keuzes kan toetsen. Dat doe ik ook en daarin stel ik me kwetsbaar op. Maar uiteindelijk moeten er dagelijks veel beslissingen worden genomen. Die maak ik en daar sta ik volledig achter. Dat doen we met elkaar. Over onze werkwijze ben ik dan ook heel tevreden.”

Guus Hiddink en Marco van Basten

Het betekent niet dat Van Persie nooit met anderen spreekt. “Ik heb af en toe contact met Guus Hiddink, vanuit de relatie die ik met hem heb opgebouwd. Als speler en later ook toen hij hier bij Feyenoord eens een dag is geweest. Hij is een paar maanden geleden ook hier geweest. Niet als mentor, maar omdat ik hem hoog heb zitten en hij een groot voetbalman is. Dan spar je over bepaalde zaken.”

“Hetzelfde geldt voor Marco van Basten, die een maand geleden een dag is langsgekomen. Dat gaat heel natuurlijk en ontspannen. Zulke grootheden komen af en toe langs, maar als je het hebt over een structurele mentor om ons ‘uit de brand te helpen’: nee, dat zie ik niet zo”, aldus de trainer.