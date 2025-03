Guus Til: 'Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik dit tegen jou ga zeggen'

kan zich deels vinden in de woorden die sprak in de aanloop naar de ontmoeting tussen PSV en Arsenal in de achtste finales van de Champions League. Volgens de Kroaat is de regerend landskampioen op dit moment ‘geen team’. Til vertelde na afloop van de wedstrijd tegen Arsenal (1-7 verlies) dat er inderdaad ‘soms’ geen chemie is binnen de spelersgroep. Maar de aanvallende middenvelder vindt dat tegelijkertijd ook logisch, gezien de ellendige situatie waarin de Eindhovenaren na de winterstop verkeren.

PSV hoopte dinsdagavond een eerste stap richting de kwartfinales van de Champions League te kunnen zetten, maar werd op eigen veld totaal afgedroogd door Arsenal. De Noord-Londenaren deelden een nieuwe fikse klap uit aan de landskampioen, die vorige week al uit de KNVB-beker vloog en afgelopen weekeinde de achterstand op koploper Ajax zag oplopen tot acht punten. Het was desondanks niet stil in de kleedkamer, na afloop van de ontmoeting met Arsenal. “De trainer sprak even, dat we niet moesten gaan wijzen naar elkaar en dat we met z’n allen door deze zure appel heen moeten bijten”, zo vertelde Til voor de camera van Ziggo Sport in gesprek met Noa Vahle.

Artikel gaat verder onder video

Til voelde zich dinsdagavond ‘kansloos’ op het veld. “Dat eigenlijk. En nog erger, denk ik, is dat het gelaten is.” Hoe dat komt? Til denkt dat het vooral te maken heeft met de ‘fase’ waarin PSV zit en het team dat de geplaagde ploeg van trainer Peter Bosz treft, Arsenal dus. “Dan probeer je je met z’n allen nog op te laden, alleen is het op dit moment gewoon niet goed. In de Eredivisie al niet en dan zie je dat je in de Champions League al helemaal de deksel op je neus krijgt.” Til had evenals Luuk de Jong geen verklaring voor de totale ineenstorting van PSV. “Ik zou het je heel graag willen uitleggen, maar ik weet het niet. Het lijkt mij natuurlijk een mentaal ding, gezien we in de eerste seizoenshelft gewoon bovenaan staan en in de Champions League het ook goed doen. Verder kan ik eigenlijk niet komen.”

LEES OOK: Peter Bosz blikt vooruit na horroravond: 'Het vertrouwen van de spelers hoef ik niet, van de clubleiding wel'

Vahle confronteert Til vervolgens met de woorden van Perisic. De Kroaat stelde in de aanloop naar het eerste duel met Arsenal dat PSV op dit moment ‘geen team is’. “Is er chemie in de ploeg?”, zo wilde Vahle dan ook weten van Til. “Soms, soms ook niet”, reageerde de middenvelder, die er verder niet op in wilde gaan. “Ik denk dat dit iets is voor intern. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik dat tegen jou ga zeggen. Maar het is geen geheim in de voetballerij dat als je wint, als alles goed gaat, dat de chemie dan altijd goed is. Het is de kunst om de chemie ook goed te laten zien als het even wat minder gaat. Dat is niet iets nieuws in topsport. Daarom zeg ik dat het te maken heeft met dat we verliezen. Niemand vindt het leuk om te verliezen. De een gaat er anders mee om dan de ander. Dat maakt het zo moeilijk op dit moment”, zo klonk het.

'Je voelt je gewoon zo kansloos' 😢

Guus Til na de vernedering tegen Arsenal 🗯️#ZiggoSport #UCL #PSVARS pic.twitter.com/6aeIH13C6N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong scheldt en bespreekt achterstand op Ajax: 'Sorry dat ik het zeg...'

Luuk de Jong zit in zak en as na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2).