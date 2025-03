De Jong blijft vastberaden en krijgt groot compliment na afstraffing door Arsenal: 'Een goede aanvoerder'

De 1-7 nederlaag tegen Arsenal in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League is ontzettend hard aangekomen bij . De aanvoerder van PSV had gehoopt dat zijn ploeg in de eerste wedstrijd tegen de Britse topclub over de recente teleurstelling heen kon komen, maar de regerend kampioen van Nederland ging op eigen veld af als een gieter. De Jong kon niets anders dan concluderen dat Arsenal op dit moment ‘veel te sterk’ is voor PSV. Hoewel de Eindhovenaren naast alle prijzen dreigen te grijpen, ziet de spits nog voldoende om voor te spelen.

Twee weken na de 3-1 overwinning op Juventus in de tussenronde van de Champions League hoopten de Eindhovenaren opnieuw een knap resultaat neer te zetten in het miljardenbal. Na de dubbele tik uitgedeeld door Go Ahead Eagles - zowel in de KNVB-beker als de Eredivisie - had PSV dat keihard nodig. Maar er bleek geen beginnen aan. De eerste grote kans was nog wel voor Ismael Saibari, maar daarna was het een en al Arsenal dat de toon zette. De Noord-Londenaren waren de voorbije weken niet eens in geweldige doen, maar bleken een paar maten te groot voor PSV: 1-7.

Artikel gaat verder onder video

De Jong verscheen flink teleurgesteld voor de camera van Ziggo Sport, maar toonde zich ook realistisch. “We hebben natuurlijk wat tikken gehad de laatste tijd. Dan weet je tegen Juventus gewoon een goede wedstrijd te spelen. Het was niet zo dat de afgelopen wedstrijden slecht waren. We verliezen wel, maar we haalden wel vertrouwen uit hoe we speelden. Dat hebben we ook aangegeven. Het was niet goed genoeg, absoluut niet, want je wint ze niet en dat moeten wij. Maar dan hoop je dat je daarover heen kunt komen. Dan komt nu Arsenal op bezoek en dan probeer je dat ook te brengen. Maar Arsenal is gewoon veel te sterk voor ons op dit moment”, zo vertelde De Jong, die zelf het gevoel had dat het in ieder geval niet aan de inzet heeft gelegen. “Dat gevoel heb ik altijd. Natuurlijk doet iedereen er alles aan. Ik geloof niet dat iemand dat niet doet, maar natuurlijk zie je aan ze dat het zwaar is en dat ze er doorheen zitten.”

LEES OOK: PSV wekt enorme verbazing: 'Misschien wel de meest raadselachtige en bizarre ineenstorting van PSV aller tijden'

De Jong blijft vastberaden

In de eerste helft liep de score al hoog op en na de rust bleek de honger van Arsenal nog niet te zijn gestild. De bezoekers bleven maar gas geven. “Als je op een gegeven moment met 1-4, 1-5, 1-6 achterstaat, dan is dat ook zwaar. Iedereen heeft er moeite mee. De fans, de spelers… Geloof mij, wij zijn daar ook echt niet blij mee. Maar ik geloof echt wel dat iedereen wil strijden en het voor elkaar wil doen. Dat we die strijd ook nooit zullen gaan opgeven, daar ben ik heilig van overtuigd en dat is ook iets waarvoor we als groep tot het einde zullen gaan”, zo bleef De Jong vastberaden. De aanvoerder had echter (opnieuw) geen antwoord op de totale ineenstorting van zijn ploeg na de winterstop. “We hebben echt wel in genoeg fases ons spel laten zien, maar dan is vaak de eerste de beste kans een tegengoal of we houden het niet lang genoeg vast. Waar dat aan ligt, vind ik ook moeilijk te verklaren. Als je tik na tik na tik krijgt, dan doet dat pijn.”

LEES OOK: Engelse media compleet verbaasd door bar slecht PSV: 'Afslachting van historische proporties'

Waar speelt PSV nog voor?

Heel veel tijd om te treuren heeft PSV echter niet. Komende zaterdag wacht alweer het thuisduel met sc Heerenveen. PSV staat in de Eredivisie acht punten achter koploper Ajax en moet inmiddels ook de ploegen onder zich in de gaten houden. De voorsprong op nummer drie FC Utrecht is nog ‘maar’ zes punten. “Waar speel je voor? Je bent voetballer en zoals ik al zei: je moet de hoop nooit opgeven. Als je acht punten achterstaat, wordt het met nog tien wedstrijden te spelen heel moeilijk om kampioen te worden. Maar je staat ook zes punten voor op de nummer drie. Als PSV wil je altijd Champions League spelen, dus wij moeten ons beseffen dat we, als de eerste plaats niet lukt, zeker tweede moeten worden. Dat is waar we voor moeten blijven strijden”, aldus De Jong.

Youri Mulder, die als analist aanwezig was in Eindhoven, hoorde het interview van De Jong aan en was complimenteus over de houding van de kapitein. “Hij is een goede aanvoerder, diplomatiek, die niemand afvalt. Hij valt zijn trainer niet af, zijn ploeggenoten niet. Dat is dus gewoon hartstikke goed”, zo klonk het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong scheldt en bespreekt achterstand op Ajax: 'Sorry dat ik het zeg...'

Luuk de Jong zit in zak en as na de nederlaag van PSV tegen Go Ahead Eagles (3-2).