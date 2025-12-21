De op handen zijnde transfer van naar PSV naar Fenerbahçe doet zijn kansen op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal geen goed. Dat is althans de overtuiging van voormalig middenvelder Hedwiges Maduro. Bondscoach Ronald Koeman laat Veerman al anderhalf jaar links liggen.

Vrijdag werd duidelijk dat Fenerbahçe voornemens is om de contractueel vastgelegde afkoopsom van rond de 25 miljoen euro te betalen om Veerman deze winter naar Turkije te halen. Voor de Volendammer ligt een vorstelijk salaris klaar in Istanbul. Hoewel alles al in kannen en kruiken leek en Fabrizio Romano zelfs zijn welbekende 'Here we go!' al had uitgesproken, kwam zaterdag echter naar buiten dat er mogelijk een kink in de kabel komt. Zo zou PSV voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski in de deal willen betrekken, maar azen meer clubs op de Pool. Ook een justitieel onderzoek naar betrokkenheid bij drugshandel van Fenerbahçe-voorzitter Sadettin Saran zou voor problemen kunnen zorgen.

De 27-jarige Veerman staat momenteel op zestien interlands voor Oranje. De laatste daarvan speelde hij op het Europees Kampioenschap in 2024, waar hij vooral opzien baarde met zijn vroegtijdige wissel in het verloren pouleduel met Oostenrijk (2-3). Hoewel hij in alle wedstrijden daarna als invaller wel verbetering toonde, riep Koeman hem na dat eindtoernooi niet meer op. Koeman liet eerder dit seizoen nog weten dat Veerman hem alleen in de topwedstrijden kan overtuigen: "Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie", sprak de bondscoach in oktober.

Maduro ziet desondanks kansen voor Veerman om komende zomer mee te gaan naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, zo zegt hij tegen de NOS. "Als hij komende zomer ook in een goede flow zit, dan zou ik hem meenemen, helemaal bij een selectie van 26 spelers. Frenkie de Jong is onze middenvelder die een steekpass kan geven, Veerman kan dat ook. Dat is zijn wapen", weet de oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla. De vraag is echter of een stap naar Turkije de kansen van Veerman goed zou doen. Maduro denkt van niet: "Fenerbahçe is wel een topclub, maar de bondscoach moet inschatten of de Turkse competitie een graadmeter is. Als Veerman echt in beeld wil blijven, dan doet hij er verstandig aan om bij PSV te blijven."