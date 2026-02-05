Live voetbal

Bosz haalt na PSV – Heerenveen uit naar Joey Veerman

Peter Bosz bij ESPN
Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
5 februari 2026, 08:47   Bijgewerkt: 08:58

Peter Bosz heeft woensdagavond, tijdens de moeiteloze bekerzege van PSV op sc Heerenveen (4-1), allesbehalve genoten van Joey Veerman. Journalist Hans Kraay junior wil in het ESPN-interview na afloop van het duel de loftrompet steken over de 27-jarige middenvelder, maar daar gaat de trainer van PSV absoluut niet in mee.

“Joey Veerman: dat is wel een beetje een andere Veerman dan een jaar geleden”, begint Kraay junior. “Nou, ik vond dit een van de slechtste wedstrijden die ik van hem gezien heb. Ik vond hem vandaag niet goed, dat zal hij zelf dondersgoed weten”, reageert Bosz vernietigend. Kraay junior: “Maar in zijn algemeenheid verovert hij veel ballen.”

Bosz: 'Joey was daarin vandaag niet sterk'

Bosz legt uit waarom hij zijn middenvelder woensdagavond niet goed vond spelen: “Joey is een geweldige speler. Normaal is hij aan de bal sterk, maar dat was vandaag (woensdag, red.) niet. Normaal is het een zekerheid: als hij de bal heeft, speelt hij hem altijd naar de goede kleur en vaak vooruit. Maar dat is maar één onderdeel van voetbal. Daarnaast moet hij natuurlijk ook andere dingen doen, zoals ballen afpakken. Daar maakt hij gelukkig ook stappen in.”

Kraay junior stipt vervolgens aan dat hij ‘niet zo van de data is’, waarin te zien is dat Veerman dertig tot veertig ballen meer afpakt per wedstrijd. “Daar kijk ik ook niet zoveel naar”, reageert Bosz direct. “Gelukkig!”, zegt Kraay junior daarop opgelucht. “Tuurlijk doen we dingen met data, maar ik zie wat ik zie. Joey groeit daar – in het ballen afpakken – wel in. Dat had zijn spel ook nodig”, sluit de trainer, die zijn contract vorige week met twee jaar verlengde, af.

