Peter Bosz verlengt contract bij PSV met twee jaar

Peter Bosz blijft bij PSV. Dat heeft de trainer van de Eindhovenaren zondag na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord (3-0) bekendgemaakt.

Na afloop van de topper, die PSV uiterst eenvoudig won van Feyenoord, stond PSV-coach Peter Bosz ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp te woord. In dat gesprek onthulde de trainer dat hij in Eindhoven blijft.

"Er is witte rook. Ik blijf hier gewoon, voor twee jaar. We gaan de handtekening nog zetten, maar er kan niks tussenkomen", maakte Bosz bekend. Over de toekomst van Bosz bestond de afgelopen periode onduidelijkheid. Zijn contract liep af en er werd gespeculeerd over een mogelijk vertrek. Met de verlenging komt daar nu een einde aan.

Algemeen directeur Marcel Brands is erg blij dat het hoge woord er eindelijk uit is: "We zijn er heel blij mee. We zijn al een tijdje met Peter in gesprek, en nu gaat hij deze week zijn handtekening zetten", liet hij weten tegenover ESPN. Brands bevestigde daarnaast dat er geen vertrekclausules op zijn genomen in het contract.