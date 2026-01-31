Live voetbal

Volop interesse voor Flamingo, maar PSV weigert mee te werken

PSV-speler Ryan Flamingo
Foto: © Imago
31 januari 2026, 22:27

Ryan Flamingo kan momenteel rekenen op de nodige interesse, zo weet het Eindhovens Dagblad. PSV ziet de verdediger echter als ‘strategische speler’ en is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken.

Flamingo maakte in de zomer van 2024 voor negen miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar PSV. De verdediger was in zijn eerste jaar onmisbaar in het elftal van Peter Bosz, maar is dit seizoen zijn basisplaats verloren. Jerdy Schouten werd door de oefenmeester een linie naar achteren gehaald, waardoor Flamingo naar de bank werd verwezen.

Vrijdag werd duidelijk dat VfL Wolfsburg interesse heeft in de verdediger. De Duitsers klopten eerder aan bij Ajax voor Ko Itakura, maar kregen daar nul op het rekest. Volgens het ED kan Flamingo nu ook op interesse uit Engeland en Frankrijk rekenen. Het is niet duidelijk om welke clubs het gaat.

Hoewel Flamingo in Eindhoven niet zo veel minuten maakt als hij zelf zou willen, ziet PSV hem wel als een ‘strategische speler’. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2029 bij de landskampioen. De Eindhovenaren zijn niet van plan om hem deze winter te laten vertrekken.

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
598 Reacties
622 Dagen lid
851 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Strategisch? Hoe dan. Hij is gewoon een bankzitter (terwijl hij niet heeft gefaald) zelf obispo die er echt niets van kan krijgt vaker de voorkeur. Vreemd

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.051 Reacties
1.223 Dagen lid
5.560 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft zijn waarde voor PSV, maar deze jongen gaat de top niet halen. Als je door wilt selecteren en er komt een mooi bedrag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Ryan Flamingo

Ryan Flamingo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (31 dec. 2002)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
20
2
2024/2025
PSV
34
0
2023/2024
Sassuolo
-
-
2023/2024
Utrecht
34
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
20
13
37
5
Sparta
20
-9
32

Complete Stand

