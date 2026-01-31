kan momenteel rekenen op de nodige interesse, zo weet het Eindhovens Dagblad. PSV ziet de verdediger echter als ‘strategische speler’ en is niet van plan om hem zomaar te laten vertrekken.

Flamingo maakte in de zomer van 2024 voor negen miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar PSV. De verdediger was in zijn eerste jaar onmisbaar in het elftal van Peter Bosz, maar is dit seizoen zijn basisplaats verloren. Jerdy Schouten werd door de oefenmeester een linie naar achteren gehaald, waardoor Flamingo naar de bank werd verwezen.

Vrijdag werd duidelijk dat VfL Wolfsburg interesse heeft in de verdediger. De Duitsers klopten eerder aan bij Ajax voor Ko Itakura, maar kregen daar nul op het rekest. Volgens het ED kan Flamingo nu ook op interesse uit Engeland en Frankrijk rekenen. Het is niet duidelijk om welke clubs het gaat.

Hoewel Flamingo in Eindhoven niet zo veel minuten maakt als hij zelf zou willen, ziet PSV hem wel als een ‘strategische speler’. De verdediger heeft nog een contract tot medio 2029 bij de landskampioen. De Eindhovenaren zijn niet van plan om hem deze winter te laten vertrekken.