PSV lijkt naast de gedroomde komst van te gaan grijpen. De talentvolle aanvallende middenvelder staat volgens Italiaanse bronnen op het punt om een vijfjarig contract te gaan ondertekenen bij AC Milan.

Cissè (19) staat momenteel nog onder contract bij Hellas Verona, dat hem dit seizoen verhuurt aan Serie B-club US Catanzaro. Op het tweede niveau was de Italiaanse jeugdinternational dit seizoen goed voor zes goals in 21 wedstrijden. Eerder deze week leek PSV verzekerd van zijn komst, toen melding werd gemaakt van een mondeling akkoord met Hellas. Alleen het huurcontract met Catanzaro moest nog ontbonden worden, daarna zou de transfer zijn beslag gaan krijgen.

Vrijdag werd echter duidelijk dat Cissè zijn loopbaan ook in de top van Italië kan vervolgen, toen transferjournalist Gianluca Di Marzio onthulde dat AC Milan de deal met PSV op het laatste moment wil kapen. De Rossoneri zouden van plan zijn om Cissè het seizoen te laten afmaken bij Catanzaro, waarna hij komende zomer de overstap naar San Siro zou moeten gaan maken.

Cissè hakt knoop door

Transferjournalist Nicolò Schira schrijft zaterdag op X dat Cissè de knoop heeft doorgehakt. "Het talent geeft de voorkeur aan AC Milan, boven PSV en twee andere Serie A-clubs die hem hebben benaderd; AS Roma en Atalanta", aldus Schira. Cissè zal een vijfjarig contract gaan ondertekenen in Milaan, zo weet de journalist bovendien te melden.

Update: Romano komt met 'here we go'

Volgens Fabrizio Romano is de transfer van Cissè naar AC Milan helemaal in kannen en kruiken. De Italiaan komt op X met zijn bekende kreet 'here we go!' en schrijft dat Milan een vast bedrag van acht miljoen euro gaat betalen aan Hellas, wat door bonussen nog met anderhalf miljoen kan oplopen. Cissè zal het seizoen inderdaad afmaken bij Catanzaro, aldus Romano.