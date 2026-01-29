AZ stunt met komst van Rion Ichihara: ‘Een gigantische klapper’

AZ gaat zich versterken met Rion Ichihara, zo meldt journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International donderdagavond. De twintigjarige Japanse centrumverdediger moet overkomen van RB Omiya Ardija.

Ichihara is een rechtsbenige centrumverdediger die afkomstig is uit de jeugdopleiding van tweededivisionist RB Omiya Ardija. Hij is meervoudig Japans jeugdinternational en speelde tot dusver 46 wedstrijden voor RB Omiya Ardija op het tweede Japanse voetbalniveau. Vorige week won hij met Japan Onder-23 de Azië Cup.

Ichihara komt volgens Blaauwhof vrijdag aan in Alkmaar om zijn transfer naar AZ af te ronden. Hoeveel de Alkmaarders betalen voor de stopper is onbekend. Hij vertegenwoordigt volgens Football Transfers een Estimated Transfer Value, oftewel transferwaarde, van tussen de 700.000 en 1.100.000 euro. Zijn contract bij RB Omiya Ardija loopt nog door tot medio 2027.

Volgens Blaauwhof was de concurrentie voor AZ in de strijd om de handtekening van Ichihara moordend. De journalist spreekt op X van ‘een gigantische klapper’ voor de Alkmaarse club.